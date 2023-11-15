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Coldplay酷玩樂團刻意不唱！「比手語」更嗨　超暖原因曝光

▲Coldplay在高雄開唱時，刻意安排某些歌曲以比手語的方式呈現。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲Coldplay在高雄開唱時，刻意安排某些歌曲以比手語的方式呈現。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者吳雨婕／綜合報導

Coldplay（酷玩樂團）於日前一連兩天在高雄體育場（高雄世運主場館）舉行「星際漫遊Music Of The Spheres」世界巡迴演唱會，演唱會造成熱烈迴響，其中一個橋段格外引人注目，就是主唱Chris分別在兩天的演唱會上，都特別以手語詮釋歌曲，希望能讓聽障者也能夠用不同的方式欣賞到音樂，暖心的含義引起討論。

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Coldplay在11日的演唱會上，演出歌曲〈Something Just Like This〉，刻意的只放出人聲，主唱Chris則是戴上象徵外星人的頭套，穿著寫著「EVERYONE IS AN ALIEN SOMEWHERE」字樣的上衣，用手語比出歌詞，引起全場大合唱；第二天Chris則是以手語比出〈Hymn for the Weekend〉的歌詞。

▲Coldplay酷玩樂團高雄開唱首場的手環回收率出爐。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲▼Coldplay酷玩樂團刻意安排比手語詮釋歌曲。（圖／Live Nation Taiwan提供）
▲Coldplay酷玩樂團高雄開唱首場的手環回收率出爐。（圖／Live Nation Taiwan提供）
 
Coldplay以手語的方式演繹歌曲，讓就算是聽障者也能夠欣賞到音樂，如此含有巧思的安排，讓人忍不住感嘆Coldplay的體貼與包容，確確實實配得上「天團」二字，也不難想像為何出道多年他們依舊屹立不搖的原因。


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