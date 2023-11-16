買Gogoro「冬天優勢」出現了！早上出門最明顯 車行老闆揭原因
隨著環保意識抬頭，許多人都會將自己的油車新換成電動機車，以台灣來說，Gogoro成最大宗電車品牌，市佔率高達7成5以上，因此在路上總是可以看見電動機車的身影。而近日時序即將進入冬天，第一波冷氣團即將來臨，就有網友分享在冬天騎乘Gogoro的優勢，貼文引起熱議，不少油車族也認同表示「真的冬天都騎電車」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「Gogoro Club Taiwan」貼文指出「最近冬天終於要來了，自從換了Gogoro之後除了覺得油門很順之外，另外就是在冬天完全不怕發車發不起來，以前冬天油車發老半天都發不起來，甚至會在停紅燈的時候熄火，但是換了Gogoro之後冬天都沒有這個問題」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我家一台Gogoro一台油車，冬天都騎Gogoro馬上出門」、「寒流來的時候，早上出門最明顯，鄰居油車一直發不動哈哈」、「家裡老油車冬天來都發不動超煩的，也會在路邊熄火」、「我都沒注意到這個細節，難怪總感覺冬天少一味，原來是少了發不起來的狀況」。
而《NOWnews》也實際採訪車行老闆陳先生，陳老闆表示「冬天機車發不起來的原因有許多，最大原因的時候就是在低溫的時候，熱脹冷縮造成引擎內的活塞環縮小，引擎內的間隙擴大，導致壓縮力不足，所以機車發不動；另外就是油氣的比例不對，引擎在還沒發熱之前，化油器將油料霧化後，霧化的油氣接觸到溫度較低的機器會凝結，導致油氣比例過低」。
陳老闆也透露最常見的幾個排除方式，第一種就是將油箱蓋打開大約10秒鐘，讓油箱裡的壓力和大氣壓力一樣，再關起來發動；另外則是將機車傾斜或者左右搖晃幾下再試行發動。如果冬天騎乘油車的民眾可以試試看上述方法，但若都發不起來可能就得找專業車行師傅協助。