台積電印度員工變多！工程師抖內幕認了：大驚小怪 真實數據曝光
由於國內缺工問題日益嚴重，勞動部長許銘春13日證實，我方與印度簽署「勞務合作協定」的內容，已獲行政院核定，最快年底前簽署合作備忘錄（MOU）。近日就有一名網友表示，在台積電上班的朋友發現，近期台積電內部有印度員工變多的趨勢，甚至連老廠都能看見印度員工現身，因此好奇他們主要負責哪些業務，貼文曝光後立即引起熱議，有知情人指出：「美商主管也是越來越多印度人啊，未來趨勢。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在PTT發文，他以「聽說最近GG的印度員工好像有變多？」為題，表示朋友透露近期台積電的印度員工人數好像變多了，連老廠都看得到新的印度員工，讓他好奇地問：「不知印度人在GG主要負責哪些單位事務？IT？design rule？不知道是否有人了解。」
貼文曝光後，立刻吸引許多工程師網友回應，「美商主管也是越來越多印度人啊，未來趨勢」、「一直都有印度人，竹科很多公司都有」、「好多井底之蛙，印度軟體業在全世界是名列前茅的」、「矽谷一堆印度人阿，有啥大驚小怪的」。
事實上，據《自由時報》報導，台積電內部外籍員工比例以以印度籍占最大宗，5年下來已經從原本的50人上升到超過120人，人數成長了1.4倍。而印尼籍員工負責的業務工作性質，70％與研發相關，接著則與資訊技術相關及營運相關。