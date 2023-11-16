不滿擬引入中國警察！泰國民眾強烈抗議　政府撤回共同巡邏計畫

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而這項提案立刻引起國際旅客和泰國民眾的譁然和不滿，原因是過去中國曾在義大利建立警察制度，最終被踢爆是用來「打壓海外異議人士」，泰國網友痛批此合作提案根本「喪權辱國」，侵犯泰國主權之外，還可能讓人民的隱私、人身安全和言論自由受到打壓。
由於輿論壓力過大，民眾表達強烈地不滿，在美國舊金山參加亞太經合會（APEC）峰會的泰國總理賽塔不得不在當地時間14日出面澄清，泰國沒有計畫邀請中國警察到當地旅遊景點巡邏，會引起風波只因「內部溝通」出現問題，實際上的合作執行方式是中國警方和泰國警方共享關於中國人在泰國的犯罪網絡資訊，以便讓中國遊客更放心訪泰。
綜合外國媒體報導，中國警方過去曾在歐洲參與聯合巡邏，名義是保護前往歐洲的大量中國遊客。不過，中國海外警察局去年開始受到西方國家的嚴密審視和批評，人權團體認為中國這些海外服務站的維安人員猶如「秘密警察」，幫助北京監督和追蹤海外的中國異見人士及其他可能的政治犯。
泰國旅遊和體育部原先預測今年1到10月中國旅客赴泰人次可達到500到700萬人次，但今年前十個月赴泰的中國旅客實際人次只達到280萬人；而截至目前為止，共有2320萬外國遊客前往泰國旅遊。雖然泰國總理已出面解釋「目前沒有計畫讓中國警察來泰國巡邏」，但如若執行恐怕也會讓國際旅客感到不安，進而影響赴泰旅客人次。