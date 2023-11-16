在監投票抗告案！桃市選委會：恐影響人民對選舉的信賴 逆轉勝訴
總統立委選舉進入倒數57天，台北監獄林姓受刑人為了投票，提起行政訴訟並聲請定暫時狀態，北高行日前針對假處分，裁定桃園市選委會應在監所設置投票所。桃園市選委會、中選會不服提起抗告，主張監所是管制區，若受刑人投出關鍵一票，恐影響人民對選舉的信賴，最高行政法院日前也破天荒開庭，經雙方激辯，今（16）日逆轉廢棄原裁定，意即桃選會抗告成功。
記者潘千詩／台北報導
桃園市選委會、中選會抗告主張，選罷法有關設置投票所的規定，是由選務機關針對人口分布等去考量，並不是便利個別選舉人；受刑人的投票權未被剝奪，而是因個人犯罪致不能投票，非選務機關造成。選舉應秉持公開、平等、秘密原則，若僅為1人設置形同「量身定做」，等同到選舉人家中特地設置投票所，那執勤軍人、住院的重症病患也不能出來投票，對其他人不能投票者情何以堪，法院應尊重選務機關的裁量權，受刑人投票問題應透過立法或修法來解決。
選委會也稱，監所是管制區，選舉過程及結果要能「監督」，即便直播、錄影，鏡頭也不像人眼全面，僅能瞄準特定角度。若受刑人投出關鍵一票，影響選舉結果，或是假處分准了，未來訴訟卻敗訴，受刑人的目的也達到了，但都會產生爭議，影響人民對選舉的信賴。