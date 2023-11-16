福源花生醬在香港檢出「黃麴毒素」！負責人喊冤：拿過期品檢測
新竹知名的「福源花生醬」開業超過70年，日前經香港消費者委員會測試發現，其花生醬的黃麴毒素超出歐盟標準，連數值還是20件抽檢商品中最高的，引發退貨潮；負責人曾俊強今（16）日出面回應，他表示，從港方的照片上發現檢驗的花生醬已經過期快1年，當然會有問題，他也直言檢測過程有疏漏，感嘆「70年商譽就這樣毀於一旦」。
記者孫唯容／綜合報導
綜合港媒報導，香港消費者委員會搜集10款粗粒花生醬和10款幼滑花生醬測試，測試項目包括黃麴毒素（B1、B2、G1及G2四類）、重金屬鎘、塑化劑、防腐劑、致病菌沙門氏菌含量。
根據檢測，「新竹福源花生醬」的黃麴毒素含量，被檢出每公斤含有4.94微克，超出歐盟的4.0微克上限，同時也是20款品牌中含量最高的，而B1含量則每公斤有4.27微克，同樣也超出歐盟訂定的2.0微克上限。
對此，新竹福源花生醬負責人曾俊強今天接受媒體聯訪表示，花生醬都是當天現做，沒有任何的添加物，保存期限只有3個月。曾俊強也指出，自己從港方的照片上發現，瓶裝的有效期限是2023年1月14日，若是近期才提出檢驗，當然就會有過期、變質問題，檢測值也會超標。
曾俊強也強調，福源花生醬在香港並無經銷、代理商，也認為香港採樣的商品有問題，如此謠言讓他們蒙受損失，預估損失幾十萬元，委請律師向香港消費者委員會要求說明與澄清，後續研議求償。