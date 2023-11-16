柯文哲哭了！坦言「藍白合」壓力大到失眠　與幹部開會潸然落淚

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不過，柯文哲事後坦言「被突襲」，並表示做決定前幕僚群事先都不知情；昨天藍白合協商共識出爐後，輔選幹部一片低氣壓，許多支持者更感到失望。
民眾黨原訂今天下午召開選舉決策委員會，但突然延期，改成柯文哲跟民眾黨的競選幹部舉行線上會議；線上會議成員包含民眾黨中央委員會、選舉決策委員會、組織部幹部、各縣市黨部主委，成員約100人。
據轉述，柯文哲在線上會議中解釋，他在中南部走動時看到許多人生活困苦、對時局感到徬徨，這對他造成很大壓力，而他也深諳民進黨繼續執政，經濟一定會不好，台灣更會陷入戰爭風險，因此體認到一定要政黨輪替，才做出藍白合決定。
與會者轉述，柯文哲坦言昨天做決定後根本沒睡好，晚上還失眠，但他想起支持者曾說過，「只要阿北不放棄，我們也不會放棄」；會議中柯文哲一度情緒上來，講到哽咽，眼淚撲簌簌落下。
與會者說，柯文哲在會中對競選幹部信心喊話，表示雖然這個決定壓力很大，但過去這段時間的民調其實都是他領先，並認為18日有信心會贏，選民不要灰心喪志，這一兩天還是要努力接民調電話。
有些與會者心疼柯文哲，也有人被柯文哲的談話感動，情不自禁就哭出來；也有人認為，幹部志工自己出錢出力，追隨柯文哲4年，並認為即便做這個決定，柯文哲也應走自己的路。（編輯：謝佳珍）1121116