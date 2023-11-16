強制車險期滿未投保！最重將被吊銷牌照 車主可留意至少5次通知
根據現行規定，國內汽、機車及微型電動二輪車車主，必須投保強制汽車責任保險，而且強制車險保單到期後，若超過6個月仍未投保，車輛牌照將被註銷。金管會今（16）日特別提醒，車主在保險到期前1個月開始，就會收到提醒續保通知，若到期還沒有續保，還會持續通知，記得留意相關通知，維持保險有效性。
記者顏真真／台北報導
金管會保險局說明，依強制汽車責任保險法第6條規定，應訂立本保險契約的汽車所有人應投保本保險並維持其有效性。依法投保本保險，倘不幸發生汽車交通事故致車外第三人或車內乘客傷害或死亡，可在法定給付範圍內（每一人死亡給付新台幣200萬元、失能最高給付200萬元及傷害醫療最高給付20萬元），移轉應負賠償責任由保險公司承擔，以減輕經濟負擔。
另根據此法第49條規定，投保義務人未依規定訂立本保險契約，或本保險期間屆滿前未再行訂立者，經公路監理機關執行路邊稽查、警察機關執行交通勤務或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，公路監理機關將處以罰鍰，倘保單屆期逾6個月仍未投保，依法車輛牌照將被註銷。
為避免民眾忘記投保致生保險空窗期，保險局也已請保險公司於保險期間屆滿30日前通知車主續保，並就保險到期後仍未投保的車主，在保險期間屆滿後30日內，至少再為2次重新投保的通知。另針對保險到期後第2個月及第5個月仍未投保者，保險局及交通部公路局也會共同具名再次寄送提醒投保通知，透過多次通知來提醒尚未投保的車主投保。
保險局也提醒民眾，保險公司是依民眾投保時留存的地址、行動電話或電子郵件信箱寄發續保及重新投保等相關通知，遇有聯絡資訊異動時，記得即時通知保險公司辦理變更事宜，避免沒收到提醒投保通知。