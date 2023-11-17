台灣人最愛景點出爐了！776萬人造訪在台北 第2名年底急追拼翻盤
台灣雖然只是一個小小的島嶼，但因為歷經許多殖民文化，加上海島國家特性，每個縣市孕育出不同的文化特色跟景觀，每每國人要進行國旅景點選擇的時候，總是會有抉擇困難之處。那麼今年截至目前為止，大家最愛去的台灣景點又是哪裡呢？根據觀光署統計，位於台北的「國父紀念館」成為今年目前的觀光人數冠軍，造訪人數高達776萬人。《NOWnews》這次整理從2023年1月至9月的「台灣熱門景點排行榜」，帶民眾一文看懂台灣熱門景點趨勢。
記者張嘉哲/綜合報導
觀光署日前公布了最新一期9月的台灣遊憩景點數據，由台中一中商圈拿下冠軍，單月造訪人數高達79萬人，不過回顧今年2023台灣人遊憩據點統計，也就是1月至9月的數據顯示，第一名是位於台北的「國父紀念館」，造訪人次總計776萬7715人。
而第二名也出現變化，原本北港朝天宮在8月時佔據排行榜第二名，但是台中一中商圈急起直追，在9月統計數加入之後，一中商圈躍上第二名，總累計觀光人次705萬2872人；北港朝天宮則是位居第三，觀光人次681萬1800人；而第四名、第五名皆沒有改變，分別是北港武德宮669萬9519人以及林口三井Outlet的628萬1219人。
值得一提的是，像是北港朝天宮、武德宮在過年時候人潮是最多，而國父紀念館因為在今年舉辦台灣燈會，因此在2月觀光人數衝破630萬人，因此奠定前段班的基礎，如果論穩定表現的話，台中「一中商圈」表現最為穩定，平均每月都有70萬至90萬人到此觀光，如果按照這樣的趨勢看來，目前一中商圈跟國父紀念館相差約71萬，而除了2月份，過去幾個月國父紀念館跟一中商圈都差50至60萬人次，加上最後三個月數據，且還有台中購物節加持，一中商圈應該會拿下2023年台灣人最愛的景點。
而除了以上的前五名景點之外，第六名至第十名的觀光景點則是高雄「旗山老街」613萬1021人、台北「松山文創園區」576萬9986人、台南「南鯤鯓代天府」546萬100人、桃園「大溪老城區」518萬1907以及台中「逢甲夜市」501萬8731人。下次要安排國旅的民眾，就可跟著大家腳步一起到熱門景點踏青去囉！