Gogoro最大對手是他！對決5年「2數據」衝到第一 真實評價曝光
隨著環保意識抬頭，不少人開始陸續將油車換成電動機車，加上地方政府以及中央的補助推動，電車未來勢必可以成為趨勢。而以我國來說，雖然Gogoro目前市佔率高達7成5，但你是否也好奇， 現在第二大廠牌的電動車是誰呢？那就是機車大廠光陽（KYMCO）的「Ionex」品牌，在2018年第一台電動車誕生之後，跟Gogoro直球對決5年，終於在今年充電站的數量超越Gogoro，隨著電動車發展越趨完整，未來幾年電動機車市場是否變動，還有待觀察！
記者張嘉哲/綜合報導
根據2023年10月電動機車銷售報告當中顯示，Gogoro目前還是國內電動機車新購最大宗，10月份掛牌數有5919台，市占率佔率提升至76.5%，而第二名的「KYMCO Ionex」品牌則位居第二，10月份掛牌數量1043輛，市佔率為 13.5%。
而根據熱銷車款前十大來看，前六名都還是由Gogoro拿下，冠軍是Gogoro Viva Mix的車型，在10月份掛牌數量2548台，較9月增加661輛，亞軍則是Gogoro Viva車系，交出805輛掛牌的成績；而第七名至第九名都是由「KYMCO Ionex」拿下，分別為Ionex i-One Fly、Ionex i-One Air、Ionex S7等車型。
值得注意的是，光陽機車身為國內油車的前段班，也有意力拼電動機車市場，在今年已經成功建構超過2600個充電站，而這已經超過Gogoro的2571個充電站的數量，不過由於Gogoro因為市佔比高，電池數量還是高於Ionex充電站電池的數量非常多，但是在換電滿意度上，Ionex一直都是99%的高滿意度，比起眾多用戶出現電池老舊、換不到滿電的Gogoro電池來說，略勝一籌。
網路上也有不少人分享騎乘「KYMCO Ionex」的感想，直言「充電站已經不成問題，未來如果繼續擴大，誰穩定誰就能贏」、「騎起來不錯，家裡附近就兩座充電站，未來幾年可以是Gogoro勁敵」、「ionex比較能輕鬆換到滿電量電池，原因也是因為車主比較少，未來如果有機會做大又穩定，一定是Gogoro的對手」、「現在車主人少，電池電量大勝Gogoro，Gogoro還是趕快把電池問題解決一下」。
然而隨著政府設定2030年電動機車佔比要達到35％的目標，未來相關政策推動肯定會吸引更多人更換電車，在還有7年的時間內，哪一家廠牌能夠提供更穩定電池、合理的電池資費，才最有可能笑到最後，而目前的電動機車龍頭Gogoro又該如何面對強敵崛起的情況，也是未來一大課題。