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捕獲緬甸電詐集團頭目三子女！將送往中國處置　悲慘下場曝

▲中國公安機關近期對「明氏家族」等4名重要頭目進行公開通緝後，緬甸政府於16日表示成功逮捕明國平、明菊蘭、明珍珍等3人。（圖／翻攝自觀察者網）
▲中國公安機關近期對「明氏家族」等4名重要頭目進行公開通緝後，緬甸政府於16日表示成功逮捕明國平、明菊蘭、明珍珍等3人。（圖／翻攝自觀察者網）

國際中心賴正琳／綜合報導

緬北電詐集團猖獗，並對華人下手造成許多人的重大損失，甚至進行器官販賣、人口販賣和經營違法事業。中國公安機關近期對「明氏家族」等4名重要頭目進行公開通緝後，緬甸政府於16日表示成功逮捕明國平、明菊蘭、明珍珍等三人，這三人為大頭目明學昌的三名子女，已移交給中國公安機關。

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中國公安機關12日公開通緝「明氏家族」的明學昌、明國平、明菊蘭和明珍珍，與此同時，中國網上流傳多條影片，內容是果敢「四大家族」核心成員魏清濤、劉正琦等人落網後公開懺悔，敦促家族交回園區內的中國人。其中劉正琦是劉阿寶胞弟，另外還有明學昌的女婿畢會軍也落網。

果敢「四大家族」分別是白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉阿寶家族。在緬甸果敢自治區老街，「四大家族」控制着所有的礦產、賭場、地產經營等，同時也是果敢地區從事電信詐騙活動分子的靠山。而16日被擒獲的明家三人，雖然不是「四大家族」之一，但勢力也非常強大，頭目明學昌過去更身兼當地政府領導，有「老領導人」之稱，因此協助發展電話詐騙行業可說是順風順水。

由於緬北電詐園區過去有大筆中資挹注才得以興建，且部分頭目跟共產黨員和中國商人關係良好，但此次中國政府似乎鐵了心要「剿匪」，除了抓住果敢四大家族成員並拍攝勸降影片，更公開懸賞「明氏家族」等4名重要頭目，16日明國平、明菊蘭和明珍珍都已擒獲，而有人提及明國昌已自殺身亡，但此一訊息尚未獲得證實。

69歲的明學昌曾跟隨彭家聲脫離緬甸共產黨，成立緬甸民族民主同盟軍，擔任過任果敢副縣長；2009年8月，緬甸政府軍擊敗彭家聲的武裝控制果敢時，明學昌脫離緬甸民族民主同盟軍，被緬甸政府軍任命為果敢縣長；2011年任撣邦議會議員、果敢自治區副主席、果敢自治區日常工作委員會和領導委員會委員，他下設的武裝力量以保安身份公開武裝護詐。而他的兒子明國平，擔任緬甸撣邦果敢自治區石園子鄉民兵中隊中隊長。另外他的女兒們明菊蘭、明珍珍均為雲南臨滄市人，同樣協助父親在緬北經營電詐集團和不法生意。

中國公安部刑偵局16日發布消息指，緬甸政府16日逮捕了明國平、明菊蘭、明珍珍，並已於中國南傘口岸移交給中國公安機關，並強調將徹查該犯罪集團全部違法犯罪事實，依法嚴懲。與此同時，有中國媒體引述消息稱，首腦明學昌已自殺身亡，但仍未獲官方證實。

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