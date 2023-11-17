福源花生醬黃麴毒素超標？新竹市衛生局抽檢 最新檢驗報告出爐
營業超多70年的新竹知名老店「福源花生醬」，經香港消費者委員會測試發現，其黃麴毒素不僅超出歐盟標準，還是測試的20款花生醬中數值最高，引發民眾食安疑慮，對此，新竹市衛生局表示，市府都有定期進行食安抽驗，已於今年9月14日抽驗有效日期至12月12日一款福源花生醬，檢驗總黃麴毒素、黃麴毒素B1、赭麴毒素A，結果均符合規定。
記者林莞茜／綜合報導
新竹市衛生局長陳厚全表示，為保障市民「食的安全」，衛生局皆會定期執行市售食品真菌毒素污染監測計畫，包含抽驗花生製品，檢驗項目為總黃麴毒素、黃麴毒素B1、赭麴毒素A等，今年也針對竹市知名的花生醬製造商「福源食品有限公司」、「新福源國際企業有限公司」及「寶地食品行」等三家進行抽驗，分別檢驗「新竹福源花生醬（有效日期：2023/12/12）」、「新福源椒麻花生醬（有效日期：2024/02/26）」、「微量日曬鹽花生醬（有效日期：2023/12/08）」，結果均符合規定。
新竹市衛生局提醒，食品製造業者應遵循食品安全衛生管理法，落實自主管理，檢視產品製程，強化品質管制，管控貯存溫濕度，妥善儲存原物料，採用先入先出原則，確保原料與成品符合衛生規格，才能保證產品的衛生安全，保障消費者權益及自身之商譽。
新竹市衛生局指出，民眾購買花生及其製品時，要特別注意包裝的完整性，應置於密封罐、袋內免於受潮，開封後應儘早食用完畢，或存放於冰箱維持低溫，以降低黴菌生長，亦可選擇信譽良好的商家，若產品已超過有效日期或有發黴等異狀，應該避免食用。
而被檢出每公斤含有4.94微克黃麴毒素，新竹福源花生醬負責人曾俊強日前表示，花生醬都是當天現做，沒有任何的添加物，保存期限只有3個月。曾俊強也指出，自己從港方的照片上發現，瓶裝的有效期限是2023年1月14日，若是近期才提出檢驗，當然就會有過期、變質問題，檢測值也會超標。
曾俊強強調，福源花生醬在香港並無經銷、代理商，也認為香港採樣的商品有問題，如此謠言讓他們蒙受損失，預估損失幾十萬元，委請律師向香港消費者委員會要求說明與澄清，後續研議求償。