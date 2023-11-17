剛看完《此時此刻》！劇迷進超商嗨翻 聯名劇照店、美食攻略必看
Netflix台劇《此時此刻》卡司陣容超強大，集結許多金鐘影視影后共同出演，透過10對CP的愛情故事來串接，是相當特別的串流影集，然而近日有觀眾才剛看完《此時此刻》，結果走進超商卻發現有滿滿的既視感，更發現針對劇情傳達出的感受推出不少聯名商品，直呼相當有趣。而《NOWnews》也特別整理這次7-11與《此時此刻》的聯名商品總覽，以及小7限定門市劇照打卡點，一文讓劇迷也體會在劇中戀愛的氛圍啦！
記者張嘉哲/綜合報導
近日有網友在「Dcard」貼文指出「近期看了幾部在的Netflix台劇都還不錯，從《模仿犯》到最新的《此時此刻》都很好看，結果才剛看完去7-11發現台劇還能跟超商聯名商品！以前爆紅的偶像劇也沒有推出類似商品吧？有Netflix的投資台劇整個壯大耶」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「超酷的！熱狗也變成激情熱狗了」、「激情熱狗該不會是小S吃的吧，很符合她在劇中的人設」、「美劇我看都是跟衣服聯名比較多，台劇是跟便利商店，還真的是很有台灣特色」、「超級酷！我朋友去7-11道生門市還有劇照打卡的地方，以為自己是王淨（誤」、「粉紅色的思樂冰超喜歡！很有創意」。
事實上，目前Netflix台劇《此時此刻》從上線之後，至今都還是台灣觀看排行第一名，這次也特別搭上熱潮跟7-11合作推出11款「聯名商品」，講述劇中的單元的各種寓意以及戀愛感，相當的有創意，產品包括「相愛韓國雪蟹蟹膏烤飯糰」、「暗戀日本明太子烤飯糰」、「熱戀鐵板牛柳堡」、「揪心酸辣粉」、「火熱香辣炒飯」、「催淚剝皮辣椒燒」、「激情椒麻熱狗」、「浪漫蜜柑乳酪軟歐」、「深情爆餡羅馬生乳包」、「摯愛提拉米蘇蛋糕杯」、「幸福粉紅葡萄泡泡風味」。
而在首集《戀愛實境秀》當中由於拍攝場景也有在超商取景，男女主角也因在超商定情，因此從即日起至2024年1月12日，7-11台北市信義區的道生門市座位區也貼上劇照，邀請熱愛《此時此刻》的觀眾粉絲一起來打卡唷！