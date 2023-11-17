飯店備品「2物」最多人拿！CP值高爆　房務現身認了：最好全掃光

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貼文曝光後，多數網友都指出，其實飯店備品還有其他用處，最多人會將瓶裝水及牙刷一併帶走，「可以拿的會拿，牙刷拿回來刷一些小地方很好用」、「看狀況耶，茶包不喝還能放鞋子」、「牙刷組、水，當家中備品」、「一定會拿礦泉水車上喝」。
另外，也有熟悉旅館作業的知情人指出，「一次性用品全帶走，那些是有算在你的住房費內，也讓房務人員比較輕鬆整理」、「會，因為自己有付錢，沒拿走打掃阿姨也會拿走會丟掉」、「能拿走的都拿走，曾經當過房務員，極度希望客人把一次性備品都拿走，這樣才不用記要補哪些、不用補哪些」。
事實上，飯店業者曾受訪指出，只要是一次性的盥洗用品，通通都能打包帶走，包括室內拖鞋、洗衣袋，也不用客氣都能帶回家，「這樣房務員在打掃房間的時候，就不用一一檢查什麼東西要補，也是減輕他們工作壓力」。
但比較容易產生誤會的，就是冰箱裡的東西究竟是不是通通免費？業者說明，通常除了酒類的飲品之外，看到的其實都能「免費吃」，吃不完也都能帶走。一般在mini bar附近都有會相關說明。
也曾有飯店業者公開最容易被順手牽羊的「物品排行榜」Top 5大公開，第1名是床邊鬧鐘，還有飯店提供的睡衣、浴袍、浴巾、毛巾，第5名則是瓷器茶杯。不能帶走的東西被拿走，飯店會在第一時間通知客人支付費用。