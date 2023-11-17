聖誕吃到飽！誠品行旅首推半自助式 文華Café吃龍蝦帝王蟹加牛排
聖誕節必吃大餐，半自助式饗宴是個好選擇，精緻做工的排餐主菜搭配多樣料理吃到飽。eslite hotel誠品行旅於聖誕期間推出【光之耶誕】活動，12月22日～12月24日一樓全日餐廳The Chapter Café首度提供「耶誕閱光∣半自助饗宴」，每位1,800元+10%起。文華Café也於12月22日～12月25日，推出期間限定聖誕饗宴，招牌龍蝦、帝王蟹無限取用，還有現切帶骨肋眼牛排、爐烤火雞，每人3,280元+10%。
記者葉盛耀/綜合報導
eslite hotel誠品行旅以閱讀為題，於聖誕跨年期間推出【光之耶誕】活動，除了豐盛的無國界沙拉吧美味之外，主餐可任選美國10oz肋眼牛排、海大蝦干貝蔬菜串，或地中海式烤時令鮮魚，更供應專人現切服務之爐烤香料火雞，每位1,800元+10%起。
另外，12月31日跨年當晚In Between之間餐廳也加碼推出「閱夜之境｜倒數派對」，邀請擁有豐富海外表演經驗的「The Carlos All Stars Band」現場熱力演出，期間提供澎派開胃的風味潮食，以及精選紅酒、白酒及氣泡酒無限暢飲，每位2,200元，11月30日前預訂獨享早鳥優惠，每位2,000元。
同樣提供半自助式自助餐的，還有總是一位難求、位在文華東方酒店裡頭的文華Café，將於12月22日～12月25日，推出期間限定聖誕饗宴，除可無限暢快朵頤海鮮吧，還有現切美國帶骨肋眼牛排、現切爐烤火雞，以及館內米其林一星「雅閣」中餐廳最著名的星級粵式美饌，豐美可口的寰宇料理、繽紛豐盛的沙拉吧以及甜蜜誘人的甜點吧，盡情暢享海陸食尚饗宴。每位3,280元+10%。此外，12月29日～1月1日之午間時段亦特別推出「午間海鮮 鮮．吃．吧」，讓食家饕客暢享時令鮮美海鮮，歡度歲末跨年時分！每位2,280元+10%起。