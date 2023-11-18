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冷氣團來襲想吃火鍋！她見經典配料時價傻眼　饕客淚揭漲破113%　

▲冷氣團來襲，該吃火鍋了！主婦一見火鍋經典配料「漲這麼多」傻眼，饕客曝早期曾買過一盒22元，相較目前價格已漲破113%。（圖／記者徐銘穗攝）
▲冷氣團來襲，該吃火鍋了！主婦一見火鍋經典配料「漲這麼多」傻眼，饕客曝早期曾買過一盒22元，相較目前價格已漲破113%。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

首波冷氣團來襲，低溫直凍10°C，天氣一冷就想吃火鍋！不過，一名主婦日前到超市購物，驚見經典老牌火鍋配料，在冷凍櫃中標價47至52元，傻眼直呼：「是我太久沒買嗎？現在都漲這麼多了！」資深饕客曝早期買過一盒22元，相較目前的價格已漲破113%，網友紛紛感嘆：「回不去了！」

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原PO近期在臉書「我愛全聯-好物老實說」公開社團，分享經典老牌火鍋配料最新價格，蛋餃一盒52元、魚餃、燕餃、蝦餃引發討論。饕客網友紛紛留言「從價格可以看出年紀，我買過22元」、「25元、29元、35元、3盒100元、39元，現感覺量少了」、「哈哈哈，默默說我還停在25⋯⋯所以現在寧願不吃了（恐怖）」、「以前都30左右，漲好幾波，後來超過40以上就不吃了」。

▲經典老牌火鍋餃目前價格落在47至52元。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說臉書）
▲經典老牌火鍋餃目前價格落在47至52元。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說臉書）
網友感嘆「現在沒什麼東西便宜的了」、「現在連雞蛋都漲，便宜的也要60幾塊，之前1盒50幾塊，回不去了」、「物價真的漲到無法無天」。也有人提醒「沒關係加工食品漲價，就買原型食物，對身體更好」。

記者實地到全聯查看，發現該牌火鍋餃價格確實落在47至52元間，但魚餃價格下滑2元至50元。而家樂福線上火鍋餃價格同樣落在47至52元間，不過蛋餃價格較全聯便宜1元。

▲家樂福線上火鍋餃售價落在47至52元間，蛋餃較全聯便宜1元。（圖／翻攝家樂福線上購物）
▲家樂福線上火鍋餃售價落在47至52元間，蛋餃較全聯便宜1元。（圖／翻攝家樂福線上購物）

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