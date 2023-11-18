洋基Cashman失言惹腦山本由伸經紀人！日媒：為追山本已解決矛盾
日前紐約洋基總管Brian Cashman因不滿「怪力男」Giancarlo Stanton本季只上陣101場，更直言對他下賽季不抱期待，並稱Stanton還會持續因傷缺陣，此言論也引來Stanton經紀人Joel Wolfe不滿，但好巧不巧洋基目前正在追求山本由伸，而山本的經紀人正是Joel Wolfe，根據《日刊體育》透露，Cashman為了拿到山本由伸，已與Joel Wolfe解決矛盾與誤會。
記者張志宇/綜合報導
Brian Cashman的失言風波，在當時經紀人Joel Wolfe就表示，「在我看完整段訪談內容後，我認為我要幫那些要加盟洋基的球員做出慎重考慮，那番言論是個好的預警，沒有人願意受傷，球員的身體不是鐵做的，就連在賽季外球員也都是保持小心翼翼，選手們都是想為球隊做出貢獻的。」
Joel Wolfe此話一出，也讓洋基對於追求山本由伸拉起警報，根據《日刊體育》表示，Brian Cashman擔心與經紀人Joel Wolfe關係惡化，導致無法順利拿下山本，已經與Wolfe通過電話並表示矛盾與誤會都已經解決。
山本由伸可說是近年日職最好的投手，現年25歲的山本由伸連續3年奪下3冠王，同時連3年拿下象徵日職投手最高榮耀的澤村賞，此外山本在日職生涯投出2場無安打比賽，並於今年日本一投出自己生涯最好的比賽之一，在背水一戰的日本大賽G6，一個人完投9局狂飆14K僅失1分率領球隊延長戰線，美媒《ESPN》更給出預測，山本由伸能拿到7年2.12億美元（約新台幣69.1億）的合約。
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