今日必吃／預訂卻無故放鳥惹眾怒 因這碗牛肉麵「想吃得等2年」
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到被網友封為全台最難訂的牛肉麵店「門前隱味」，因為訂到位子通常是2年後的，今年9月也剛遷新址到空軍三重一村，店面同樣不大，僅能容納約5人，且同樣每天僅能提供約30碗。日前更因為有人訂到位子卻放鳥，因此熱議。
記者葉盛耀/綜合報導
全台最難訂的牛肉麵「門前隱味牛肉麵」之前歇業一年，今年9月下旬進駐空軍三重一村重新開幕。老闆日前曾於臉書公布了某位無故No Show的客人名單與電話，但有將其以馬賽克加以遮掩。因該客人是臨時發現有客人取消名單而當日搶訂道，之後卻竟然又無故未到。老闆於是感嘆發文說「訂了位要來不就是基本的事情嗎？」該貼文掀起網友討論。
畢竟是家要等2年才可能能吃得到的牛肉麵名店，卻有客人幸運搶到後卻還不出現。該貼文一出，網友紛紛留言表示，「真的有事不能來，線上或電話取消訂位是基本的吧」、「下次no show跟我說，我住附近」、「我們想吃的還在等，太浪費了」、「不去可以說！真討厭」、「如果我有訂到，當天請假也要到」。
相較部分店家燉滷牛肉使用大量中藥材，門前隱味牛肉麵的湯頭屬於清爽口味，僅使用牛大骨加上番茄、洋蔥、雞腳、豬皮燉煮，湯頭清甜且帶有蔬菜風味，喝完後嘴唇會殘留膠黏感，足見其膠質之豐富。
麵條則可選擇細麵或寬麵，也可選擇湯頭要加辣版，裡頭那帶點筋的牛腱肉相當多塊，柔嫩略帶些許咬勁，而一旁的蘿蔔也十足入味，並佐配兩道以上小菜，還有飲品等。
門前隱味另也有宅配牛肉與牛肉湯的冷凍包，並有賣豆乾、茄子等小菜，甚至還有自製辣椒醬，想試一下就上官網訂購，同樣採限量推出。
📍門前隱味
地址：新北市三重區正義南路86巷30號
預約方式：inline
官網：門前隱味
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