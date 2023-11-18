藍白合先看人氣！柯文哲vs侯友宜老家景點PK 新竹公園單挑全嘉義
2024總統大選倒數56天，「藍白合」破局！先把民調從讓3%到6%的複雜問題放一邊，從相對單純的「統計數字」，先探討民眾黨總統人選柯文哲與國民黨總統人選侯友宜，兩人老家新竹市與嘉義縣的熱門景點人氣，發現新竹市表列僅2景點，但最夯的「新竹公園」最新單月到訪人數，遠較嘉義縣表列9景點的總和還多。
記者徐銘穗/綜合報導
據觀光署觀光統計資料庫統計，柯文哲老家新竹市表列有新竹公園、新竹漁港2景點，而侯友宜老家嘉義縣則表列國立故宮博物院南部院區、阿里山森林遊樂區、梅山太平天梯、達娜伊谷、排雲山莊、圓潭自然生態園區、觸口遊客中心、中埔遊客中心與布袋海景公園等9景點。
最新出爐的2023年9月觀光署統計資料顯示，新竹市最熱門的人氣景點是「新竹公園」，9月創下29萬9460人次到訪記錄，其次是「新竹漁港」到訪人數達28萬3826人次。而嘉義縣9月熱門景點，前3名依序為「國立故宮博物院南部院區」、「阿里山森林遊樂區」與「梅山太平天梯」。
📍新竹市9月熱門景點：
新竹公園 29萬9460人次
新竹漁港 28萬3826人次
📍嘉義縣9月前3熱門景點：
國立故宮博物院南部院區 6萬4054人次
阿里山森林遊樂區 4萬2676人次
梅山太平天梯 2萬1113人次
不過，若統計嘉義縣9景點9月總人氣，發現9景點到訪人數合計為16萬1367人次，與新竹市人氣王景點新竹公園有不小的差距。而新竹公園位在新竹市東區，包含全台原址現存最老的動物園，以及昆蟲館、玻工館等，占地18公頃，是新竹縣市與鄰近北北桃都愛去的景點。