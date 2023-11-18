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除濕機NG 7行為！「1習慣」每月電費恐多噴千元　達人授省錢祕訣

▲使用除濕機有7個NG行為，不只沒除掉潮濕，還在無形中噴了更多電費，甚至一個月就要多花1000多元電費。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲使用除濕機有7個NG行為，不只沒除掉潮濕，還在無形中噴了更多電費，甚至一個月就要多花1000多元電費。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣因氣候潮濕，許多人家中都備有除濕機，使用率極高，省錢達人張偉明就在LINE TODAY分享7個使用除濕機NG的行為，表示有些人即使除濕機開整天，室內仍會冒出霉味，其實這並不完全是除濕機的問題，而是沒讓除濕機發揮最大功效，不只沒除掉潮濕，還在無形中噴了更多電費，甚至一個月就要多花1000多元。 

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張偉明透露，使用除濕機時可以把所有衣櫥、櫃子的抽屜都拉開，剛洗好的衣服、有點濕的鞋子也可以晾在附近，讓除濕機發揮最大功效，搭配小電扇效果更好。而購買除濕機其中一個重點就是節能標章，電費至少可以省下一半，若是沒有節能標章，避開7個NG行為也能節省許多電費。 

▲天氣濕冷，開除濕機記得要關閉門窗，以免讓除溼機做白工。（圖／記者徐銘穗攝）
▲購買除濕機其中一個重點就是節能標章，電費至少可以省下一半，若是沒有節能標章，避開7個NG行為也能節省許多電費。（示意圖／記者徐銘穗攝）
使用除濕機7個NG行為如下： 

1.門窗都打開 
張偉明指出，大台的除濕機雖然比較吃電，但是效率高、除濕快，適合放在大一點的空間，使用時也要緊閉窗戶及房門，才能持續性降低密閉空間的濕度，若把門窗全開，會超過除濕機可負荷的空間，因此務必一間一間照順序分開除濕。 

2. 使用完後就把門窗打開 
使用除濕機之後，把門窗打開，外面的濕氣就會馬上進入室內，導致濕度上升，等於先前的除濕過程全變白忙一場，因此張偉明建議除濕完成後持續緊閉門窗一段時間，人可以待在裡頭，但進出房間記得把門關好。 

3. 除濕機放在靠牆的位置 
除濕機擺放在靠牆的位置效果最差，反之最佳位置是在房間中央，或是盡量靠近中間的位置，讓乾燥的空氣可以均勻地擴散到各個角落，張偉明建議可以搭配電扇讓除濕效果更好，減少除濕機使用時間，同時也節省更多電費。 

4.出風口放置障礙物 
許多人時常在除濕機出風口上方擺放鞋子、衣物等，希望能快速乾燥，但張偉明指出，這樣會讓整個空間依舊潮濕，導致除濕機使用時間拉長，因此建議除濕機出風口不要放置任何阻擋物。 

5.從沒洗過濾網 
張偉明表示，其實除濕機和冷氣機一樣都有過濾網，且需要定期清洗，才能維持最佳效率，通常過濾網放置在除濕機台後方，很容易取出，清洗過後會立刻發現巨大差異。 

6.水滿了要趕快倒 
不少人打開除濕機之後，水滿了懶得立刻倒掉，但其實應該馬上處理除濕水，否則除濕機一直處在待機狀態，電費也跟著流掉，張偉明建議可以把除濕水拿去澆花或沖馬桶，避免浪費水資源。 

7.除濕時間過長 
除濕機若有濕度偵測顯示，等到濕度降到設定值就該立刻關閉，否則相當浪費電，若是沒有濕度偵測顯示，張偉明建議每個房間使用最長時間4至6小時就好，否則以除濕機耗電量計算，一整天不關恐怕要噴3、40元，一個月就是1000多元，彷彿變成吃電怪獸。 

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