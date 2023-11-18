除濕機NG 7行為！「1習慣」每月電費恐多噴千元　達人授省錢祕訣

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使用除濕機7個NG行為如下：
1.門窗都打開
張偉明指出，大台的除濕機雖然比較吃電，但是效率高、除濕快，適合放在大一點的空間，使用時也要緊閉窗戶及房門，才能持續性降低密閉空間的濕度，若把門窗全開，會超過除濕機可負荷的空間，因此務必一間一間照順序分開除濕。
2. 使用完後就把門窗打開
使用除濕機之後，把門窗打開，外面的濕氣就會馬上進入室內，導致濕度上升，等於先前的除濕過程全變白忙一場，因此張偉明建議除濕完成後持續緊閉門窗一段時間，人可以待在裡頭，但進出房間記得把門關好。
3. 除濕機放在靠牆的位置
除濕機擺放在靠牆的位置效果最差，反之最佳位置是在房間中央，或是盡量靠近中間的位置，讓乾燥的空氣可以均勻地擴散到各個角落，張偉明建議可以搭配電扇讓除濕效果更好，減少除濕機使用時間，同時也節省更多電費。
4.出風口放置障礙物
許多人時常在除濕機出風口上方擺放鞋子、衣物等，希望能快速乾燥，但張偉明指出，這樣會讓整個空間依舊潮濕，導致除濕機使用時間拉長，因此建議除濕機出風口不要放置任何阻擋物。
5.從沒洗過濾網
張偉明表示，其實除濕機和冷氣機一樣都有過濾網，且需要定期清洗，才能維持最佳效率，通常過濾網放置在除濕機台後方，很容易取出，清洗過後會立刻發現巨大差異。
6.水滿了要趕快倒
不少人打開除濕機之後，水滿了懶得立刻倒掉，但其實應該馬上處理除濕水，否則除濕機一直處在待機狀態，電費也跟著流掉，張偉明建議可以把除濕水拿去澆花或沖馬桶，避免浪費水資源。
7.除濕時間過長
除濕機若有濕度偵測顯示，等到濕度降到設定值就該立刻關閉，否則相當浪費電，若是沒有濕度偵測顯示，張偉明建議每個房間使用最長時間4至6小時就好，否則以除濕機耗電量計算，一整天不關恐怕要噴3、40元，一個月就是1000多元，彷彿變成吃電怪獸。