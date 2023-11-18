高中生接力賽秀「超狂鬼步」奪冠！破3000萬觀看爆紅 本尊吐心聲
近期網路上流傳一種「鬼步」（Slick back），利用雙腳快速交錯，營造飄浮而過的錯覺，讓許多年輕人爭相模仿。而雲林虎尾高中日前舉辦運動會大隊接力，就有一名同學邊跑邊跳鬼步，最後還拿下比賽第一名，影片PO網後瞬間爆紅，吸引至少3000萬人次觀看，主角陳楷霖同學也笑喊，沒想到會因為這支影片紅到全球。
記者賴禹妡／綜合報導
陳楷霖同學日前在雲林虎尾高中大隊接力賽上，邊跑邊跳出「鬼步」前進，動作流暢且迅速，最後還奪得小組第一名，影片曝光後，引來大批網友朝聖按讚，觀看人次甚至超過3000萬，也讓陳楷霖瞬間爆紅。
根據《三立新聞網》報導，陳楷霖透露因為已經高三了，想和同學在高中生活中留下深刻回憶，因此才打算在運動會上表演「鬼步」，由於事關班上比賽成績，全班還開會討論，在多數人同意之下才這樣做，且當時隊伍已經大幅領先，才有機會秀出這段舞步。
陳楷霖表示，他有猜到影片可能會有很多人看，但沒想到會紅到全球，不只舞步原作者轉發影片，甚至還有國外5000多萬追蹤者網紅前來詢問分享，再加上IG、抖音觀看人數，估計全球已經超過3000萬人次觀看。