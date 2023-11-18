天冷泡湯泡到昏倒送醫！ 醫示警「這3類人」不要泡超過15分鐘
天氣一冷，不少長輩就會想要來去「洗溫泉」，禾馨醫療血管外科袁于婷醫師表示，泡湯可以幫助體溫增高讓人感覺到溫暖，另外，泡湯訴求就是加速循環，會讓人感到放鬆。但醫師提到如果循環不好，泡湯的影響大，而循環就包含心臟和循環系統。並建議三高患者泡湯時不要超過15分鐘為佳。
記者周淑萍/綜合報導
袁于婷醫師表示，曾在門診上遇過一位高血壓患者的伯伯，因有定時服用降血壓的藥物，在天冷時跟朋友聚餐後泡湯，泡湯的過程中感覺頭暈，一下子就走出湯屋，結果昏倒在地，必須立即送醫，索性並無大礙。醫師解釋，該名個案因有吃高血壓藥物，再加上泡湯血管放鬆，然後又因為大餐後，血液在胃裡面聚集，導致血流不足，造成頭暈，而又因為心急想緩解頭暈的狀況，一下就站起來，讓血液無法供應到腦部於是昏倒。醫師建議最好的方式是，慢慢起身，先在溫暖的湯屋內休息一下，緩慢的喝水，等待狀況好轉後，穿上保暖衣服再離開。
袁于婷醫師點名，有三高、心臟病、靜脈曲張的病患泡湯時需要特別注意。原因在於，泡湯時，血管會膨脹擴張，血壓相對會降下來。三高患者血管比較硬，泡湯會造成比較大的血壓波動，血壓快速降下來，三高或心臟病患者，本來血管就不是很通暢，突然血壓下降，給心臟的血流不夠就很容易發生意外。
至於靜脈曲張患者也不適合泡湯的原因在於，血流原本就淤積在腳上，泡湯後血管一脹，就會讓更多的血積在腳上，所以有時候會發現靜脈曲張患者一泡完湯，腳就腫更大、更不舒服 甚至出現局部發癢，皮膚發炎的情形。
醫師提醒安全泡湯這樣做
1 泡湯前絕對不要大魚大肉，因大餐過後血液跑到胃裡面，容易造成血壓的改變。
2 進入湯池要循序漸進，先從腳開始，然後再慢慢坐進湯池裡面。
3 水溫不要超過40度，時間以15分鐘為限，15分鐘後一定要休息喝口水。
4 水高度不要超過心臟，約在肚子即可。
5 只要覺得頭暈目眩、心跳加速就要離開湯池，但不要馬上出去吹涼風。