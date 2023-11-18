柯佳嬿「扶龍王」連坤達都說讚！釣出本人笑回：水不在深有龍則靈
38歲女星柯佳嬿出道至今18年，擁有2座金鐘最佳女主角獎，沒想到還自帶超強的吸金體質，與她合作過的男星都能爆紅，甚至還能入圍金鐘，讓柯佳嬿成為演藝圈都市傳說，還擁有「演藝圈扶龍王」稱號，就連老公謝坤達都讚不絕口。有趣的是，柯佳嬿對於這項綽號不陌生，還幽默笑說：「水不在深，有龍則靈。」
記者詹鎰睿／綜合報導
入圍本屆金鐘獎最佳男主角的名單一字排開，舉凡林柏宏、吳慷仁、王柏傑、阮經天、許光漢竟然都和柯佳嬿在戲中配對過，這讓外界感到超級驚訝，曾經與柯佳嬿合作電影《五星級魚干女》的導演林孝謙更直呼，「不敢相信！ 真女神～ 今年金馬60的男主角入圍者都跟佳嬿合作過。」大家也紛紛敲碗金鐘主辦單位，應該邀請柯佳嬿來擔任頒獎人，引發話題。
事實上，對於「演藝圈扶龍王」的稱號，柯佳嬿早已習慣，在今年的3月18日這天，坤達正慶祝41歲生日，並大方PO出與老婆柯佳嬿的甜蜜合影，「祝我生日快樂，感謝藝界扶龍王同框。」結果柯佳嬿也在底下幽默回應：「水不在深，有龍則靈。」而且還巧妙地在前面放了一個水杯來自嘲，讓大家笑到不行。
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