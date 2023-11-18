金馬60／韓國大導演李滄東來台灣　公開宋康昊「年輕當黑道」祕密

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了韓石圭、沈慧珍，宋康昊也有參演《青魚》，他在片中飾演黑道，李滄東分享當年選宋康昊的原因：「他那時候還只是舞台劇演員，沒有什麼演戲的經驗，宋康昊當時拍洪常秀導演的《豬墮井的那天》還是小角色。」直到看了宋康昊演的舞台劇，李滄東覺得宋康昊當時把角色詮釋到位，「他飾演一個怪角色，不是說他演不好，是把角色的特徵抓很好，細微處理得很好，所以就把他請來演《青魚》。那時候觀眾看完《青魚》，也是大家第一次在電影中看到宋康昊，因為真的太像黑道，觀眾都以為是不是找真的黑道來演」。
宋康昊之後主演的《殺人回憶》、《密陽》、《思悼》、《我只是個計程車司機》、《寄生上流》、《嬰兒轉運站》也都帶來票房佳績，他更憑藉《嬰兒轉運站》獲得第75屆坎城影展「最佳男演員」。李滄東樂見宋康昊的成功，驕傲表示：「宋康昊拿到最佳男演員，對我來說不是很重要，而是宋康昊透過很多很好的電影、好角色，一起成長到現在。」
李滄東也是捧紅全道嬿的功臣，全道嬿也因為演了李滄東的《密陽》，成為第一位獲得「坎城影后」的韓國女演員；李滄東說全道嬿是很會表達角色情感的演員，但因為《密陽》裡，她承受的痛並非一般人能接受，卻必須把情緒藏起來，「全道嬿依然做得很好。」大力稱讚全道嬿是優秀的演員。
李滄東雖然近年沒作品，但有跟宋康昊，薛景求，文素利、全道嬿等A咖保持聯絡，「我跟宋康昊，薛景求聊天就像兄弟；全道嬿的家離我的工作室很近，我們在餐廳也很常遇到」，但大家碰面都不會聊電影，反而是關心彼此日常，比如「最近過得怎樣啊」相關話題。
李滄東有一段時間沒拍電影，2004年還跑去當文化部長；儘管如此也沒有退休打算，現在依然努力寫劇本中；對於南韓盛傳「李滄東的劇本快寫完的謊言」，李滄東透露寫劇本時常遇到挫折，笑說：「我不知道是誰說『我已經寫完劇本』這謊言，我沒說過這句話，雖然有把劇本寫好，但我沒說過『我寫完了』，像剛剛我提到的《青魚》，我雖然寫完但會感到不滿意，所以才會印出來。有時候作品寫好了，但不到完成的階段，有時候是因為設定背景的問題，有時候就算我寫完了，我還是覺得『這真的有必要拍成電影嗎？』、『有裡由嗎？』、『對觀眾、導演有意義嗎？』。」自認有點病態，常會陷入自我懷疑。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁