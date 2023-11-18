李滄東捧紅劉亞仁「他卻吸7毒品」大嘆氣！聽到侯孝賢失智很心痛

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李滄東這次來參與金馬獎大師課，主要是跟觀眾傳達「什麼是電影」以及電影衰退的問題，同時透露對於OTT的盛行、觀眾習慣以倍數觀影的看法，他說：「現在年輕人都在家看快轉電影，我覺得用快轉看不太好，我覺得所謂的電影，是大家一起體會電影的這個時間，觀眾透過電影的故事與角色，一起生活、一起產生共鳴，有同感的感覺，電影本質的要素，是透過去電影院的方法，理解這是什麼電影，如果大家透過1.5倍、2倍速看電影的話，這能叫做是看電影嗎？就像大家聽音樂，你快速聽完，聽完後難道你會說你喜歡這首歌嗎？這是很一般的常識。」
李滄東來台灣，不免提到知名導演侯孝賢，「在現存的台灣導演裡面，我最喜歡的就是侯孝賢，今年來不能見到他，我覺得好可惜」，他知道侯孝賢罹患失智症，加上李滄東的作品《生命之詩》也有探討失智問題，他對此感到心痛，但僅此於報導所言，不太瞭解侯孝賢的詳細情況。除了導演，李滄東也很欣賞侯孝賢的愛用演員，包含舒淇、張震。
李滄東執導許多大片，也是捧紅劉亞仁的重要人物，2人合作的《燃燒烈愛》更讓劉亞仁初登坎城影展殿堂；但劉亞仁日前卻自毀前程，吸食禁藥、大麻等7種毒品，李滄東有看新聞，直言：「很可惜。」那有關心對方嗎？李滄東未指名道姓，僅表示有跟「聊的來」的演員聯絡。
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