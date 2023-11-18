張鈞甯被爆祕戀小3歲馬來西亞導演！計畫年底結婚　不否認回應了

李滄東捧紅劉亞仁「他卻吸7毒品」大嘆氣！聽到侯孝賢失智很心痛

▲李滄東（左）受金馬獎之邀來台，談到劉亞仁自毀前程感到可惜；也很不捨侯孝賢罹患失智症。（圖／채널A 뉴스YouTube、金馬執委會提供）
▲李滄東（左）受金馬獎之邀來台，談到劉亞仁自毀前程感到可惜；也很不捨侯孝賢罹患失智症。（圖／채널A 뉴스YouTube、金馬執委會提供）

記者陳雅蘭／台北報導

南韓名導李滄東捧紅薛景求（又譯：薛耿求）、文素利、全道嬿、宋康昊、劉亞仁、全鐘瑞等一線演員，曾擔任金馬獎第48屆金馬獎的他，相隔12年再受金馬獎邀約來台，今（18）日出席大師課前，抽空接受台灣媒體訪問，李滄東對時事都很關心，不管是劉亞仁吸毒、侯孝賢失智他都知情，也對於劉亞仁誤入歧途毀前程表示：「很可惜。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲南韓名導李滄東相隔12年再來台。（圖／金馬執委會提供）
▲南韓名導李滄東相隔12年再來台。（圖／金馬執委會提供）
相隔12年再來台，李滄東第一次是造訪台北西部，今天則是待在台北信義區，他覺得建築物變化大，就像身處韓國江北再到江南，彷彿是2個世界，「這次來，我覺得有很多新的建築物，不太一樣，之前我來是在台北的西部，這次東部，象徵不太一樣。就像江北到江南的感覺，去過江北再去江南，就會有變化很大的感覺」。

李滄東這次來參與金馬獎大師課，主要是跟觀眾傳達「什麼是電影」以及電影衰退的問題，同時透露對於OTT的盛行、觀眾習慣以倍數觀影的看法，他說：「現在年輕人都在家看快轉電影，我覺得用快轉看不太好，我覺得所謂的電影，是大家一起體會電影的這個時間，觀眾透過電影的故事與角色，一起生活、一起產生共鳴，有同感的感覺，電影本質的要素，是透過去電影院的方法，理解這是什麼電影，如果大家透過1.5倍、2倍速看電影的話，這能叫做是看電影嗎？就像大家聽音樂，你快速聽完，聽完後難道你會說你喜歡這首歌嗎？這是很一般的常識。」

▲李滄東（右1）執導、劉亞仁（右2）主演的電影《燃燒烈愛》入圍入圍第71屆坎城影展競賽片，（圖／AP美聯社）
▲李滄東（右1）執導、劉亞仁（右2）主演的電影《燃燒烈愛》曾入圍「第71屆坎城影」展競賽片。（圖／AP美聯社）
李滄東來台灣，不免提到知名導演侯孝賢，「在現存的台灣導演裡面，我最喜歡的就是侯孝賢，今年來不能見到他，我覺得好可惜」，他知道侯孝賢罹患失智症，加上李滄東的作品《生命之詩》也有探討失智問題，他對此感到心痛，但僅此於報導所言，不太瞭解侯孝賢的詳細情況。除了導演，李滄東也很欣賞侯孝賢的愛用演員，包含舒淇、張震。

李滄東執導許多大片，也是捧紅劉亞仁的重要人物，2人合作的《燃燒烈愛》更讓劉亞仁初登坎城影展殿堂；但劉亞仁日前卻自毀前程，吸食禁藥、大麻等7種毒品，李滄東有看新聞，直言：「很可惜。」那有關心對方嗎？李滄東未指名道姓，僅表示有跟「聊的來」的演員聯絡。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

劉亞仁全身染毒血！唆使網紅當共犯　還冒用爸爸名義買千片安眠藥

GD涉毒！走路行為詭異、講話發音重　粉絲驚：症狀跟劉亞仁一樣

快訊／李善均吸毒當第2個劉亞仁！行為害慘許光漢　新劇中斷拍攝

《寄生上流》李善均竟然吸毒！記者公開6線索：根本劉亞仁等級

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞