劉亞仁全身染毒血！唆使網紅當共犯 還冒用爸爸名義買千片安眠藥
韓國毒品風暴蔓延，比李善均、G-Dragon更早被揭發的影帝劉亞仁，年初驚爆濫用俗稱「牛奶針」的異丙酚，韓國警方進一步透露，他在3年間總共注射過181次、重量9.6公升的牛奶針，比身體血液重量還多，等於全身都是毒血，更誇張的是，為了不被舉發，他還唆使Youtuber在海外一起吸毒，將對方拉攏成共犯，並以父親、姊姊名義入手安眠藥，劑量高達上千片。
記者江芷稜／綜合報導
韓媒報導，劉亞仁年初和一票友人赴美國，同行成員包括YouTuber A、B、C等人，他在野外吸食大麻時。A拍攝影片時，正好目擊到劉亞仁和朋友犯罪，惹得他發飆，不滿自由時間被打擾，擔心A對外洩漏他吸毒一事，破壞自己的藝人形象，決定把A拖下水，變為吸毒共犯。
據YouTuber供稱，劉亞仁和身邊友人不斷鼓吹他吸毒，並以專業態度教學，「不是這樣吸啦！要深深地吸進去」，指導正確吸法，最後他也只能照吸大麻。劉亞仁接受警方調查時，陸續被驗出大麻、K他命、古柯鹼和多種安眠藥物呈現陽性反應，吸毒程度相當深。
不只如此，劉亞仁為了取得安眠藥劑，竟以父親和姊姊等人名義取得處方箋，把姊姊的身分證字號給朋友，佯裝成要幫親人以處方箋索取藥品，實際上都是為了滿足自己的上癮症，事後更想湮滅證據，和友人提出「把手機檔案全都刪光光」的要求，行為令人失望，該案本月將會開庭。
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