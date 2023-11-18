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為了姜育恆！吳奇隆罕開金口嗨唱　53歲真實狀態曝光

▲吳奇隆（左）擔任姜育恆演唱會嘉賓，難得開金口唱歌，53歲狀態曝光。（圖／記者陳明中攝）
▲吳奇隆（左）擔任姜育恆演唱會嘉賓，難得開金口唱歌，53歲狀態曝光。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕／台北報導

「姜育恆『人生的路』演唱會」於今（18）日晚在台北小巨蛋登場，姜育恆的演唱會嘉賓超豪華，不僅有李翊君擔任第一位嘉賓，與姜育恆有多年交情的吳奇隆，也是嘉賓陣容之一，許久未開金口唱歌的吳奇隆，與姜育恆合唱新歌〈心向你飛〉，以及當年小虎隊的經典歌曲〈紅蜻蜓〉。

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吳奇隆上一次開唱，已經是1995年，還是小虎隊成員時期，這次他特地擔任姜育恆的演唱會嘉賓還開金口合唱，姜育恆在吳奇隆上台前提到：「我上個禮拜跟他合作一首歌剛剛才發行，我唱到一半就叫他出來。」姜育恆唱著新歌〈心向你飛〉時，吳奇隆驚喜從舞台上現身，一曲唱畢，吳奇隆先下台，台下歌迷一臉意猶未盡，姜育恆立刻解釋：「不用擔心我等等還會把他抓上來。吳奇隆是一個很有厚道的人，他是開麗的新老闆，他讓很多人有飯吃。」

▲吳奇隆擔任姜育恆演唱會嘉賓。（圖／記者陳明中攝）
▲吳奇隆與姜育恆合唱〈心向你飛〉。（圖／記者陳明中攝）
吳奇隆下台後，「開麗群星」沈依智、馬國賢、王思涵、張克帆、劉爾金、姚黛瑋、憂憂、李之勤、吳珮瑜、宋少卿、王海輪、張洛君、湯俊霈全部上台，大合唱歌組曲〈搖擺女郎〉、〈叫妳一聲my love〉、〈新年快樂〉，以及小虎隊的經典歌曲〈紅蜻蜓〉。引人注意的是，介紹到台上藝人宋少卿時，一旁的劉爾金，則是說出地獄哏，喊著「酒駕的、酒駕的、酒駕的」，讓宋少卿臉部表情非常尷尬，事實上宋少卿去年第5度酒駕，還因此神隱一年。

▲「開麗群星」沈依智、馬國賢、王思涵、張克帆、劉爾金、姚黛瑋、憂憂、李之勤、吳珮瑜、宋少卿、王海輪、張洛君、湯俊霈全部上台，大合唱歌組曲。（圖／記者陳明中攝）
▲「開麗群星」沈依智（左起）、馬國賢、王思涵、張克帆、劉爾金、姚黛瑋、憂憂、李之勤、吳珮瑜、宋少卿、王海輪、張洛君、湯俊霈全部上台，大合唱歌組曲。（圖／記者陳明中攝）
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