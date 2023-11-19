台南最強景點不是安平！冠軍「546萬人造訪」 第8名遊客真心推爆
被譽為是「台灣壓克力之父」的奇美集團創辦人許文龍，日前上午辭世，享壽96歲，然而他創立的「奇美博物館」至今都還是台南熱門景點之一。然而根據觀光署統計今年1至9月台南熱門景點排行當中，奇美博物館拿下第8名的成績，而冠軍則是由「南鯤鯓代天府」奪下，究竟台南還有哪些景點是大家所喜愛的，《NOWnews》也特別整理，帶領民眾一文看懂。
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署最新公布9月遊憩地點統計之後，今年1至9月累積觀光人數最多的是位於台南北門的「南鯤鯓代天府」，累計造訪人次有546萬餘人；第二名則是「南紡購物中心」，1至9月累積造訪人次有479萬餘人，而第三名則由「安平小鎮」拿下，因為有著名的安平老街、安平古堡等古蹟文物，今年累積造訪人次也有337萬餘人。
至於第四名、第五名分別是「麻豆代天府」、「藍晒圖文創園區」分別都突破320萬人造訪，第六名至第九名造訪人數大約是33萬人至80萬人區間，分別是「鹽水老街」、「七股鹽山園區」、「奇美博物館」以及「國立台灣歷史博物館」。
然而值得一提的是，奇美博物館的誕生有令人感動的淵源，是奇美集團創辦人許文龍在年少時，參觀學校文物館後相當感念，決定未來如果行有餘力，也要蓋一座「大家都能來的博物館」，才因此催生了現在的奇美博物館。
奇美博物館的舊址其實是在奇美實業辦公大樓內，但是因為參觀人潮受到進出作業動線影響，因此才決定興建新館，工程從2008年12月動工，舊館在2013年5月閉館，並陸續將展品遷至台南都會公園的新館，最後在2015年1月1日正式開館，也就是大家現在看到氣派豪華的奇美博物館現址。
當時候要興建新館時，很多外縣市人士都願意提供土地，但是許文龍堅持把博物館留在台南，認為這是發跡的地方，希望把最好的東西回饋給自己的家鄉。而新館腹地廣大，不僅館內藝術收藏品珍貴，公園場地擁有一大片草地，逢年過節總是擠滿野餐、拍攝婚紗的新人，至今都是台南熱門景點，在Google評價不僅突破5萬則評論，星級更是有4.7星的高分推薦，如果還沒參觀過奇美博物館的民眾，下次不如安排一趟知性之旅來參觀許文龍所大力推崇藝術之美！