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台南最強景點不是安平！冠軍「546萬人造訪」　第8名遊客真心推爆

▲奇美博物館是台南相當著名的旅遊景點之一，腹地廣大，成為不少家庭週末野餐好去處。（圖／翻攝自奇美博物館臉書專頁）
▲奇美博物館是台南相當著名的旅遊景點之一，腹地廣大，成為不少家庭週末野餐好去處。（圖／翻攝自奇美博物館臉書專頁）

記者張嘉哲/綜合報導

被譽為是「台灣壓克力之父」的奇美集團創辦人許文龍，日前上午辭世，享壽96歲，然而他創立的「奇美博物館」至今都還是台南熱門景點之一。然而根據觀光署統計今年1至9月台南熱門景點排行當中，奇美博物館拿下第8名的成績，而冠軍則是由「南鯤鯓代天府」奪下，究竟台南還有哪些景點是大家所喜愛的，《NOWnews》也特別整理，帶領民眾一文看懂。

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根據觀光署最新公布9月遊憩地點統計之後，今年1至9月累積觀光人數最多的是位於台南北門的「南鯤鯓代天府」，累計造訪人次有546萬餘人；第二名則是「南紡購物中心」，1至9月累積造訪人次有479萬餘人，而第三名則由「安平小鎮」拿下，因為有著名的安平老街、安平古堡等古蹟文物，今年累積造訪人次也有337萬餘人。

▲南鯤鯓代天府因疫情解封進香團暴增738團，人數將近10萬人，擠滿諾大的廟庭廣場（圖／記者張振興攝，2023.06.03）
▲南鯤鯓代天府在疫情解封後人潮回歸，奪下今年1至9月台南觀光景點的冠軍。（圖／NOWnews資料照）
至於第四名、第五名分別是「麻豆代天府」、「藍晒圖文創園區」分別都突破320萬人造訪，第六名至第九名造訪人數大約是33萬人至80萬人區間，分別是「鹽水老街」、「七股鹽山園區」、「奇美博物館」以及「國立台灣歷史博物館」。

然而值得一提的是，奇美博物館的誕生有令人感動的淵源，是奇美集團創辦人許文龍在年少時，參觀學校文物館後相當感念，決定未來如果行有餘力，也要蓋一座「大家都能來的博物館」，才因此催生了現在的奇美博物館。

▲奇美博物館的幸福聖誕樹，洋溢濃濃聖誕氛圍（圖／奇美博物館提供）
▲奇美博物館排名台南旅遊景點第8名，Google評價突破五萬則以外，還拿下4.7星的高分。（圖／奇美博物館提供）
奇美博物館的舊址其實是在奇美實業辦公大樓內，但是因為參觀人潮受到進出作業動線影響，因此才決定興建新館，工程從2008年12月動工，舊館在2013年5月閉館，並陸續將展品遷至台南都會公園的新館，最後在2015年1月1日正式開館，也就是大家現在看到氣派豪華的奇美博物館現址。

當時候要興建新館時，很多外縣市人士都願意提供土地，但是許文龍堅持把博物館留在台南，認為這是發跡的地方，希望把最好的東西回饋給自己的家鄉。而新館腹地廣大，不僅館內藝術收藏品珍貴，公園場地擁有一大片草地，逢年過節總是擠滿野餐、拍攝婚紗的新人，至今都是台南熱門景點，在Google評價不僅突破5萬則評論，星級更是有4.7星的高分推薦，如果還沒參觀過奇美博物館的民眾，下次不如安排一趟知性之旅來參觀許文龍所大力推崇藝術之美！

▲奇美集團創辦人許文龍今去世。（圖／奇美實業提供）
▲奇美集團創辦人許文龍日前去世，他所創立的奇美博物館為台灣藝術典藏做出不小貢獻。（圖／奇美實業提供）

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