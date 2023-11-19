騎Gogoro車主凍未條了！「換電池多1招」 默默提醒官方被讚爆
隨著環保意識抬頭，加上中央及政府大力推動電車補助，不少人新購機車都會選擇電動機車，而我國最大宗電車品牌Gogoro也成為主流，市佔率高達7成5。然而近日因為電池老舊、跳電等問題，受到不少車主的評論。近日就有網友分享去充電站換電池時，卻意外發現有車主直接在電池上面註記，不僅提醒車主電池有疑慮，也順便提醒官方電池有問題應該要汰換，引起討論。
記者張嘉哲/綜合報導
近日在臉書社團「Gogoro Club Taiwan」中有不少Gogoro的車主抱怨換到電池明明是滿電狀態，卻會在半路熄火、發不動的情況，顯示Gogoro電池在保養上還有待加強情況。而也有車主到充電站換電之後，卻發現有人在歸還電池時在上頭寫下「會斷電」的字樣，甚至有人在電池畫下驚嘆號，並且寫上「bad」的英文字樣。
貼文曝光後，不少Gogoro車主紛紛回應「對吼！也可以這樣提示可以讓原廠去改進」、「可以喔！可以讓原廠注意到哪些電池有問題，也能提醒車友不要換到有問題的電池」、「主要是一代電池應該趕快都太換掉，很多真的都有問題了，這招不錯」、「還有電池把手故障的也該換一換了」、「立意良善，不過前提也是要排除車端問題，確信是電池異常喔！」
然而根據現在Gogoro換電的規則，只要拿著兩顆電池輪流放進充電站的空插槽當中，認證與資料上傳後，會自動彈出兩顆電池，但如果換到的是例如把手有問題或者有問題的電池，可以將其推回再進行更換即可哦！
事實上，Gogoro現在市面上的充電電池以第三代的Gogoro Network為主，電池總量已達市面流通電池數量的54.9%，總顆數超過51萬，不過相對還是有舊版的一代、二代電池，如果說在車體沒問題之下，這些一代、二代電池老舊造成用戶騎乘上體驗不佳，未來Gogoro如何加緊腳步全面換新電池甚至研發更加穩定的電池，提供給車主舒適的騎乘體驗，勢必也是未來一大課題。