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UNIQLO不敢說的秘密！內行破解「省錢買法」　冬天外套秒省300元

▲近年來平價服飾深受不少民眾喜愛，不僅台灣本土的品牌，包括UNIQLO、NET、H&M等等也搶攻小資市場。（圖／記者蕭涵云攝）
▲近年來平價服飾深受不少民眾喜愛，不僅台灣本土的品牌，包括UNIQLO、NET、H&M等等也搶攻小資市場。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

近年來平價服飾深受不少民眾喜愛，不僅台灣本土的品牌，包括UNIQLO、NET、H&M等等，搶攻小資族以及學生的市場，而像是「UNIQLO」雖是日本品牌，但因版型以及服飾特色，國民度相當高。然而隨著冬天到來，UNIQLO也推出換季優惠，那麼該怎麼樣買到便宜又喜愛的衣服呢？其實還真的有一套，只要靠著神奇的網頁功能，就能省下不少錢！

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最近UNIQLO因為換季的關係，推出優惠活動，從官網上可以看見有許多衣服都打8折、7折等等，那麼現在買會是最划算的嗎？專講服飾的YouTube頻道「質男日著」就曾經分享過就分享UNIQLO特價買法，只要抓緊原則，就能夠省下許多錢！

▲UNIQLO因為物美價廉，即便是日本品牌，國民度仍然非常高。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO因為物美價廉，即便是日本品牌，國民度仍然非常高。（圖／記者蕭涵云攝）
「質男日著」表示，UNIQLO的特價規則主要分為「限時特價」以及「紅標特價」兩種，如果是「限時特價」的話，代表這個商品的價格只有在這個禮拜的檔期有優惠，但是到下個禮拜就會調回價格；而「紅標特價」主要是會出現在換季出清，代表這件商品售價已經調降，之後價格只會越來越低直到賣完。

那麼問題就來了，如果按照現在UNIQLO推出的冬裝優惠當中怎麼區別「有沒有更低的價格呢」？「質男日著」提到，可以善用網站「UQ搜尋」來看，先到UNIQLO官網找到自己喜歡的單品後，複製商品名稱的「六位數號碼」進行查詢，如果跑出的曲線是「上上下下」，表示這件是長期熱銷款，基本上不會有紅標特價，就可以根據圖表抓緊「限時特價」時入手。

▲服飾達人大推「UQ搜尋」的網站，可以精準看出各個商品的價格走向。（圖/UQ搜尋官網）
▲服飾達人大推「UQ搜尋」的網站，輸入商品代碼之後，可以精準看出各個商品的價格走向。（圖/UQ搜尋官網）
如果商品的價格曲線是「一路往下」，就表示該商品是「紅標價格」，可以依照曲線選擇下手時機，不過「通常紅標的商品下降兩到三個級距就會賣得差不多了！可不要為求低價，到最後連有錢都買不到喔」！

《NOWnews》記者也實際上「UQ搜尋」來查找現在官網主打的冬裝，像是這件「男裝工裝短版布勞森外套」，商品代碼「459592」輸入之後，跑出的線圖就是屬於「上上下下」的類型，表示該件衣物就是長期熱銷款，當前是屬於「限時特價」款，基本上最低價就是1690元，民眾只要在最低價時入手就比原價1990元省下300元，有這麼方便的功能買衣服不再買貴，非常實用！

▲實測查詢熱銷冬裝外套價格，發現價格曲線屬於「上上下下」類型，表示該件外套是屬於「限時特價」款，1690已經是當前最低價，可以把握特價時入手。（圖/UQ查詢）
▲實測查詢熱銷冬裝外套價格，發現價格曲線屬於「上上下下」類型，表示該件外套是屬於「限時特價」款，1690已經是當前最低價，可以把握特價時入手。（圖/UQ查詢）

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