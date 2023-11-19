UNIQLO不敢說的秘密！內行破解「省錢買法」　冬天外套秒省300元

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「質男日著」表示，UNIQLO的特價規則主要分為「限時特價」以及「紅標特價」兩種，如果是「限時特價」的話，代表這個商品的價格只有在這個禮拜的檔期有優惠，但是到下個禮拜就會調回價格；而「紅標特價」主要是會出現在換季出清，代表這件商品售價已經調降，之後價格只會越來越低直到賣完。
那麼問題就來了，如果按照現在UNIQLO推出的冬裝優惠當中怎麼區別「有沒有更低的價格呢」？「質男日著」提到，可以善用網站「UQ搜尋」來看，先到UNIQLO官網找到自己喜歡的單品後，複製商品名稱的「六位數號碼」進行查詢，如果跑出的曲線是「上上下下」，表示這件是長期熱銷款，基本上不會有紅標特價，就可以根據圖表抓緊「限時特價」時入手。
如果商品的價格曲線是「一路往下」，就表示該商品是「紅標價格」，可以依照曲線選擇下手時機，不過「通常紅標的商品下降兩到三個級距就會賣得差不多了！可不要為求低價，到最後連有錢都買不到喔」！
《NOWnews》記者也實際上「UQ搜尋」來查找現在官網主打的冬裝，像是這件「男裝工裝短版布勞森外套」，商品代碼「459592」輸入之後，跑出的線圖就是屬於「上上下下」的類型，表示該件衣物就是長期熱銷款，當前是屬於「限時特價」款，基本上最低價就是1690元，民眾只要在最低價時入手就比原價1990元省下300元，有這麼方便的功能買衣服不再買貴，非常實用！