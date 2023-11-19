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心情食物有效！薰衣草香可降警覺波　玫瑰助攻性行為「陰莖勃起」

▲研究指出，玫瑰對性行為可能有幫助，吸入玫瑰香氣可使腎上腺素下降，有利於陰莖勃起及女性性器官充血。（示意圖／台北玫瑰園官方臉書）
▲研究指出，玫瑰對性行為可能有幫助，吸入玫瑰香氣可使腎上腺素下降，有利於陰莖勃起及女性性器官充血。（示意圖／台北玫瑰園官方臉書）

家庭消費中心／綜合報導

現代人生活壓力大，若能透過某些食物放鬆心情、調節情緒，對生活品質會很有幫助，為此書田診所家庭醫學科主任何一成蒐集國內、外多項研究成果，整理出常見的「心情食物」，供民眾參考：

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一、薰衣草：
有不少研究支持可放鬆身心壓力，推測是吸入薰衣草芳香味後，可使腦中的警覺波下降而有舒適感，而日本的一項研究顯示，年輕女性用溫水泡腳時，若水中能加幾滴薰衣草油，10分鐘後用心跳圖形分析，發現可使自律神經鬆弛。

另有研究指出，大白豬在路上運送的過程中，有時會發生過度緊張的問題，甚至造成嘔吐等現象，但若以薰衣草做墊料，豬隻發生嘔吐的情形可減少一半。

▲北海道富良野薰衣草花田，還可搭乘登山吊車上山賞花。（圖／記者顏真真攝）
▲薰衣草有助放鬆身心壓力。（圖／記者顏真真攝）
二、龍眼：
可能有助睡眠。在日本一項小鼠研究中，發現龍眼可抗焦慮，推測與其所含的腺核甘普林有關，可能因此調整腦中新陳代謝，進而改善睡眠品質，但龍眼在傳統醫學被認為是較熱的食物，不宜食用過多，也有研究發現龍眼會輕微刺激身體中發炎物質的形成。

三、玫瑰：
對情緒過度緊張的人，玫瑰對性行為可能有幫助，因為腎上腺素活性過高，不利於陰莖勃起及女性性器官充血，而吸入玫瑰香氣可使腎上腺素下降30%。

四、蓮藕：
對情緒可能有安撫效果，在大鼠及小鼠的研究發現，經餵食蓮藕後，活動量會降低，比較能安靜待在一個地方，睡眠時間也會增加。

五、洋甘菊
一項研究指出，預備進行手術的病人，若給予洋甘菊飲料，80%可睡得安穩。

六、咖啡：
提神作用明顯，但會遮蔽疲勞症狀，要注意疲勞對身體的持續傷害。美國一項研究顯示，若3天不睡覺，記憶力及對移動物體的反應都會下降，喝一杯咖啡便有改善效果，作用最強時間在喝後1小時，且效果可長達8小時，但手的穩定度並未轉好。至於與咖啡味道類似的巧克力，在某些研究則顯示可舒緩情緒。

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