心情食物有效！薰衣草香可降警覺波　玫瑰助攻性行為「陰莖勃起」

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有不少研究支持可放鬆身心壓力，推測是吸入薰衣草芳香味後，可使腦中的警覺波下降而有舒適感，而日本的一項研究顯示，年輕女性用溫水泡腳時，若水中能加幾滴薰衣草油，10分鐘後用心跳圖形分析，發現可使自律神經鬆弛。
另有研究指出，大白豬在路上運送的過程中，有時會發生過度緊張的問題，甚至造成嘔吐等現象，但若以薰衣草做墊料，豬隻發生嘔吐的情形可減少一半。
二、龍眼：
可能有助睡眠。在日本一項小鼠研究中，發現龍眼可抗焦慮，推測與其所含的腺核甘普林有關，可能因此調整腦中新陳代謝，進而改善睡眠品質，但龍眼在傳統醫學被認為是較熱的食物，不宜食用過多，也有研究發現龍眼會輕微刺激身體中發炎物質的形成。
三、玫瑰：
對情緒過度緊張的人，玫瑰對性行為可能有幫助，因為腎上腺素活性過高，不利於陰莖勃起及女性性器官充血，而吸入玫瑰香氣可使腎上腺素下降30%。
四、蓮藕：
對情緒可能有安撫效果，在大鼠及小鼠的研究發現，經餵食蓮藕後，活動量會降低，比較能安靜待在一個地方，睡眠時間也會增加。
五、洋甘菊：
一項研究指出，預備進行手術的病人，若給予洋甘菊飲料，80%可睡得安穩。
六、咖啡：
提神作用明顯，但會遮蔽疲勞症狀，要注意疲勞對身體的持續傷害。美國一項研究顯示，若3天不睡覺，記憶力及對移動物體的反應都會下降，喝一杯咖啡便有改善效果，作用最強時間在喝後1小時，且效果可長達8小時，但手的穩定度並未轉好。至於與咖啡味道類似的巧克力，在某些研究則顯示可舒緩情緒。