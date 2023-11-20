「卡提諾狂新聞」停更2個月復活！無預警上新片：沒想到有今天吧
YouTube頻道「卡提諾狂新聞」今年9月16日，曾在YT上傳「最後一集」宣布頻道停更，並透露主因為金錢考量，讓許多粉絲崩潰直呼可惜。沒想到事隔2個多月，狂新聞再度於頻道上架新影片，並表示「沒想到有今天吧」，讓鐵粉全感動淚喊：「那熟悉的狂新聞又回來了！」
記者賴禹妡／綜合報導
「卡提諾狂新聞」昨（19）日深夜在YT上傳最新一集影片，標題寫著「沒想到有今天吧。」更在影片中寫下「發動陷阱卡」並同樣再度以新聞事件為主軸犀利評論，且片尾再度說出讓人熟悉的台詞「狂新聞我們下周見」，以最經典的姿態回歸。
影片曝光後，粉絲全感動留言，「那熟悉的狂新聞又回來了！」、「這次節目最開心的一段，不是新聞報導，而是『下週見』這句話」、「恭喜狂新聞回歸，這集看得淚流滿面」、「體內剪片的DNA，終於再也忍不住了」、「我總有預感，狂新聞快憋不住了，總算重出江湖」。
「卡提諾狂新聞」在Youtube上擁有103萬訂閱者，從7年多前開始營運至今，是台灣以詼諧風格對新聞事件進行針貶的創始始祖。不過狂新聞9月16日發出最新一期影片，標題大大寫上「最後一集」四個字。
狂新聞在影片後半段自嘲表示：「狂新聞一樣難笑，我們從七年前週更到現在沒停過，調皮七年的調皮鬼也要走了，原因絕對不是因為政治問題，主要原因還是錢錢錢，影片黃標沒有收益，小編爆肝哭天喊地，百萬訂閱沒有意義，過了一年訂閱百萬的金牌Youtube都還沒給」，狂新聞更以一段迷因自嘲，他們已經輸給老天鵝。