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達尼小姐回台灣工作！隔3年再重逢鍾明軒　一封信連翻譯都哭了

▲曾經在鍾明軒家工作的印尼外傭「達尼小姐」近日回台灣工作，與鍾明軒會合拍片，感到不少老粉絲。（圖/YT@鍾明軒）
▲曾經在鍾明軒家工作的印尼外傭「達尼小姐」近日回台灣工作，與鍾明軒會合拍片，感到不少老粉絲。（圖/YT@鍾明軒）

記者張嘉哲/綜合報導

百萬YouTuber鍾明軒老粉絲們一定都知道，過去他在拍片的時候，經常會跟家中的印尼外傭「達尼小姐」一起入鏡，不少觀眾都非常喜歡他們的互動，三年前「達尼小姐」因為要回印尼，結果在他家照顧阿婆的工作，也讓鍾明軒相當的不捨。如今，「達尼小姐」重回台灣工作，鍾明軒得知之後也立刻約她見面，一見面就立刻來了個溫暖擁抱，感動不少觀眾。

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鍾明軒19日上傳新影片，內容提及過去在他家照顧阿婆的印尼外傭「達尼小姐」回台，他在得知消息之後，就立刻與對方聯絡，徵求達尼小姐的新雇主同意，讓她請假半天，鍾明軒一見到達尼，就開心地飛奔擁抱，並且找了一個精通中文、印尼語的朋友共同開啟行程。

▲鍾明軒在一看到達尼小姐後就立開飛奔向前，給予她一個大大的擁抱，畫面相當暖心。（圖/YT@鍾明軒）
▲鍾明軒在一看到達尼小姐後就立開飛奔向前，給予她一個大大的擁抱，畫面相當暖心。（圖/YT@鍾明軒）
影片當中鍾明軒帶著「達尼小姐」去設計髮型、逛街買衣服，更是買了達尼小姐日思夜夢的「50嵐珍珠奶茶」給她喝，提到為什麼回來台灣工作，達尼小姐則回應是因為需要錢；而為什麼沒有回到自己家工作，達尼小姐則表示「怕鍾明軒父親拒絕，所以才沒有去問，而另尋雇主」。

影片中，鍾明軒也獻上給「達尼小姐」的一封信，表示「有一些事情在妳離開我家裡之後才感受到妳存在的重要，真的很感謝妳來我們家照顧我阿婆五年，我每次放學回家的時候都很期待一打開門看到妳，喜歡跟你聊天跟鬥嘴。」

「或許是因為跟妳有語言不通的問題，再加上我深深的知道妳對我不會有先入為主的看法，當時妳就像我的救世主一樣出現在我生中命理，我也很慶幸當時我有跟妳拍影片上傳到網路上，現在我也偶爾會上網搜尋那些影片，尋找熟悉的感覺，慰勞一下自己」超暖心的一封信，連翻譯都跟著熱淚盈眶。

▲「達尼小姐」過去曾經在鍾明軒家照顧他阿婆有五年的時間，兩人感情深厚也常常一起拍影片。（圖/YT@鍾明軒）
▲「達尼小姐」過去曾經在鍾明軒家照顧他阿婆有五年的時間，兩人感情深厚也常常一起拍影片。（圖/YT@鍾明軒）
鍾明軒說「我知道我跟妳沒辦法再回到以前那樣，我也知道現在我沒有辦法再當那所謂雇主的小孩了，妳也沒有辦法再成為之前的那個『達尼小姐』，雖然沒有榮幸跟妳成為雇主的關係，但我很開心可以繼續跟妳做朋友。」而達尼小姐也在影片結尾表示「很開心今天一整天跟你一起度過，也希望你長命百歲，賺大錢，回家小心」超暖心的互動讓老粉都很感動。




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