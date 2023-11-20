他冬天狂靜電「看到金屬就怕」！醫曝2神撇步秒解：喝水超有用
冬天時常發生靜電困擾，就有一名網友透露，他無論是摸門把、摸手機、摸筆電都會遇到靜電，讓他崩潰喊「電得我心好累」，甚至一看到金屬製品就害怕。對此，中醫博士樓中亮透露，除靜電最好的方法就是提高環境、身體濕氣，不只可以在室內放置加濕器，也要記得多喝水補充水分。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友曾在PTT貼文，他以「冬天一直靜電被電得好累怎解？」為題，表示近期冬天到了，自從來日本之後，卻一直飽受靜電苦擾，「摸門把被電、摸手機被電、摸筆電也電、更扯的是連手濕濕的摸門把都能電，電得我心好累」，害他現在看到金屬製品就害怕，因此崩潰問：「請問怎麼解？」
對此，中醫博士樓中亮就在臉書發文解釋，靜電會產生是因為物體經過接觸、摩擦、剝離而有負電荷移動，正負電不平衡就會發生靜電，最常見的例子就是更換衣服時摩擦，身體的負電荷被帶走只留下正電荷，接著再碰到鍋子或門把等金屬物品時，負電荷就會觸發了放電反應。而冬天更容易發生靜電，是因為乾燥的環境有利於電荷的轉移或累積。
那麼該如何防止靜電呢？樓中亮表示除靜電最好的方法就是提高環境、身體濕氣，首先可以在室內使用加濕器；另外室內放置綠色植物也有調節濕度作用，建議可以經常給葉片噴水；最後要減少使用暖氣，或使用暖氣時在旁邊放置一杯清水。
樓中亮建議，身體部分記得每天喝到足量的水，「整天的水分攝取不低於2000毫升」；還可以喝潤喉茶，用百合30公克加上1500毫升的水，煮來當開水喝，改善皮膚乾燥及口乾舌燥；最後平時多喝雞湯、魚湯或吃木耳、秋葵、山藥、豆漿等，透過保濕食療增加身體水分。