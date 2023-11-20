UNIQLO「隱藏規則」不知道超虧！內行1次狂買10件：省一堆錢
近年來平價服飾深受不少民眾喜愛，不僅台灣本土的品牌，包括UNIQLO、NET、H&M等等，搶攻小資族以及學生的市場，其中UNIQLO雖然來自日本品牌，但是因為時不時推出優惠且規模大，在台灣國民度還是非常高。而就有網友討論「大家買UNIQLO的時機是什麼時候？」貼文引起熱議，不少內行人都揭露「撿便宜的黃金時機」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社2館」貼文指出「平常逛街都會去UNIQLO買衣服，但是每次買了一件喜歡的衣服時，下次去逛又發現那件衣服又降價，很像無形之間虧了不少，想問大家平常都是什麼時機去UNIQLO買衣服才能撿到便宜？」
貼文曝光後，釣出不少內行人表示「只會在UNIQLO感謝祭的時候一次去補齊，每年的6月跟12月喔！」、「怕買貴就是UNIQLO感謝祭的時候去就對了，每年6月跟12月」、「挑感謝祭的時候去逛很好買，我們家一次去都買10件起跳，一年補齊夏裝跟冬裝」、「UNIQLO感謝祭超推喔，都是年中跟年底兩波檔期，最近應該又要來了」。
事實上，網友們所提到的UNIQLO感謝祭，就是每年為了感謝廣大消費者支持所特定舉辦的「期間優惠」活動，UNIQLO感謝祭每年都固定在每年6月以及12月都會舉辦，過去都是遵循這樣的規則，像是今年中的感謝祭就是舉辦在6月2日至6月8日，而時序進入年底，據悉，UNIQLO年底的感謝祭將在11月底至12月開跑，屆時要補齊冬裝的民眾可不要錯過。
值得一提的是，雖然台灣UNIQLO年底感謝祭時間尚未確定，不過日本的UNIQLO日前已經在官網公布資訊，年底感謝祭將從11月23日至11月30日登場，屆時像是冬天必穿的發熱衣、羽絨外套等等都會出現大幅度折扣，如果正巧這段期間要去日本旅遊的民眾，也可以順道前往逛逛，說不定能挖到寶喔！