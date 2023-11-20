《百萬小學堂》容容驚人近況曝！變身仙氣爆棚正妹 學霸經歷超狂
綜藝節目《百萬小學堂》曾在台灣紅極一時，節目中包含小西瓜、威力、容容、丁丁等多位資優生，時常「神救援」來賓令人印象深刻。近日就有一名網友好奇，當時就讀天母國小、散發一股千金氣質的小美女「容容」近況如何？就有人神出她IG，發現容容2018年就讀美國加州大學柏克萊分校，目前在美國當軟體工程師，不只成為一名仙氣爆棚的清新正妹，學霸經歷更讓眾狂讚：「也太勝利了吧，又漂亮又會唸書家裡背景也不錯，氣質真的很好。」
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友近日在Dcard中發文，他表示《百萬小學堂》成員容容離開節目後，聽說就讀貴族高中，之後被送去美國留學，想知道她現在發展如何，「有人知道她現在在做什麼嗎？」
貼文曝光後，有網友立刻神出容容的IG帳號，只見容容已經從青澀的少女模樣，轉變成為仙氣飄飄的氣質正妹，而她的學經歷更狂，有人根據貼文線索統整，容容2018年出國念書就讀加州大學柏克萊分校（UC Berkeley），該校為世界前20名的大學，2020年再到Amazon亞馬遜實習，並於2021年畢業，目前在美國軟體公司Anyscale擔任軟體工程師。
除此之外，容容的優異成績更是學霸無誤，她在就讀加州大學柏克萊分校時，主攻CS電腦科學，GPA （學業成績平均點數）為3.9，且僅讀3年就畢業，讓網友紛紛留言驚呼，「GPA3.9，滿分是4.0，等於任何必修必選也都幾乎拿滿分吧」、「超猛，學霸中的學霸」，甚至還有同校校友現身認證「我們學校CS是挺難唸的，3.9真的強」。