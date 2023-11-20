台灣企業迎接跨境電商新商機　亞馬遜全球開店3策略助攻

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為協助台灣企業破解迷思、建立新電商思維，抓住跨境電商新機遇，亞馬遜全球開店發表「2024台灣年度3大策略」。首先，在新創品牌國際化方面，針對有電商能力但缺乏跨境經驗的新創品牌賣家，亞馬遜以一站式服務，從註冊、上架、物流、推廣至營運，協助賣家快速開啟跨境之路。
如不熟悉銷售目的地消費者對商品的偏好程度，亞馬遜的選品健檢分析如商機探測機與選品指南針等大數據分析工具，提供目的市場熱門商品機會和銷售數據洞察，每季也將定期發布「全球消費趨勢與選品報告」，協助賣家精準選擇適合產品。
針對許多賣家苦惱的物流問題，亞馬遜提供靈活且便捷的物流解決方案，包括運用亞馬遜物流（FBA）協助管理當地市場物流、倉儲、配送與售後協助，也可藉由賣家自配送（FBM/MFN）或透過亞馬遜第三方物流承運商來協助規劃與進行訂單的配送，及協助賣家解決報關或清關等問題。此外，亞馬遜也提供合規工具，協助賣家及時了解不同地區的相關合規政策，做到產品和運營的合規。
策略二，「製造轉型數位化」，亞馬遜全球開店指出，台灣有著豐富品類產業帶，且各優勢產業帶擁有深厚技術和研發能力，但企業過往進行數位轉型或從事跨境電商時，常面臨缺乏電商知識、人才等困境，推動其轉型關鍵需要從企業思維轉變做起。為提供更完整的線上線下服務，今年3月亞馬遜全球開店攜手台中市政府及靜宜大學，透過位於台中的台灣跨境電商體驗中心深入中部潛力產業帶，如台中手工具、工具機暨機械零組件與自行車產業等，面向企業規劃全方位的培訓課程與服務，至今已輔導超過千名賣家，灌輸電商思維進而推動企業數位轉型。
明年將持續聯合在地服務商，走入更多北中南產業帶，包含桃園與新竹的半導體業，台南汽機車零配件業、眼鏡與光學製造業，以及高雄的金屬加工業等。針對不同優勢產業帶，亞馬遜全球開店提供專屬品類解決方案，透過產業白皮書的發布，提供特定產業市場分析和預測，協助企業掌握市場趨勢。此外，結合在地資源，透過服務商聯盟將第三方服務拓展至更多區域，並提供一站式服務諮詢，解決物流、營運及合規等常見問題。
最後，亞馬遜全球開店的第3大策略為「全球營運簡單化」，將借助亞馬遜全球不斷創新的工具和服務提升賣家的營運效率，並降低新手賣家的啟動門檻。像是在產品創建和推廣層面，亞馬遜近期發布的全新「生成式AI上架工具」協助賣家自動產出商品頁內容，包含更全面、精準的商品標題及描述，讓賣家得以快速上架商品。「AI驅動的圖像生成」測試版則有效地協助賣家製作創意廣告素材，為產品照片增添具有生活風格的背景，提供更具吸引力的商品圖。
在物流層面，明年計劃在台灣推出「一站式頭程物流服務」，包含創建貨件、上門提貨、出口報關、跨境運輸、目的國進口清關到送倉的整合服務，讓賣家即時掌握貨物動態，提升效率同時降低營運成本。對於有意願踏入跨境電商的新手賣家或企業，亞馬遜推出多項優惠計畫，大幅降低賣家進入的門檻，例如限時新手註冊優惠，現已上線至2024年4月3日止，首次註冊北美站點的賣家，前半年月費僅需一美金。