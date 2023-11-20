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陸元琪衰遇韓國爛賭歐巴變小三！暴瘦12公斤　千萬業績狂掉一半

▲陸元琪先前和袁惟仁結束14年婚姻，忍不住崩潰痛哭，沒想到離婚後又多次遇到渣男。（圖／陸元琪臉書）
▲陸元琪先前和袁惟仁結束14年婚姻，忍不住崩潰痛哭，沒想到離婚後又多次遇到渣男。（圖／陸元琪臉書）

記者江芷稜／綜合報導

53歲女星陸元琪跟音樂人袁惟仁2016年離婚，自嘲感情不順，每次都遇到爛桃花，她年初去海外工作結識韓國歐巴，年紀小自己21歲，在兒女鼓勵下展開遠距離交往，沒想到對方竟是爛賭渣男，經由朋友告知消息，男方竟然還是已婚人士，等同在不知情時當了小三，讓她身形急速消瘦，體重暴瘦12公斤，連帶影響電商事業千萬業績下滑，今年只做到400多萬，堪稱是人財兩失。

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▲陸元琪（左）透露袁惟仁未曾給小孩撫養費。（圖／翻攝自臉書，2017.11.13）
▲陸元琪（左）離婚後指控袁惟仁不照顧家庭，甚至在已婚期間外遇。（圖／翻攝自臉書，2017.11.13）
陸元琪堪稱戀愛腦，當年因懷孕嫁給袁惟仁，以為這是憧憬中的婚姻，沒想到對方到中國工作後，並不關心家庭，沒給生活費還有外遇，獨留她在台灣照顧一雙兒女，最慘的是，當她罹患子宮頸癌需要開刀時，卻得拜託袁惟仁到醫院簽字才能動手術，讓她覺得沒有尊嚴，最後忍痛簽字離婚。

▲陸元琪坦言離婚袁惟仁後遇到渣男，被對方騙錢卻分不開，直到女兒獻招才分手。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube頻道）
▲陸元琪坦言離婚袁惟仁後遇到渣男，被對方騙錢卻分不開，直到女兒獻招才分手。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube頻道）
經歷一場失敗的婚姻，陸元琪感到非常孤單，剛離婚後遇到異性獻殷勤，在她要去上通告時，貼心準備牛奶、牛肉麵，說些甜言蜜語讓她覺得窩心，不小心又暈船，儘管對方個性花心又會騙錢，還是無法分手，最後年僅14歲的女兒看不下去，當起媽媽的愛情軍師，教她一招「無痛分手法」，不斷放大男方的缺點，才終於甩開渣男。

▲陸元琪離婚後錯愛渣男半年。（圖／年代MUCH）
▲陸元琪離婚後兩度遇到渣男，讓她相當失望。（圖／年代MUCH）
據《鏡週刊》報導，今年初她又戀愛了，和韓國歐巴展開遠距離交往，男友允諾會來台灣探視，未來要好好照顧她，睽違4年的新戀情，讓她相當投入，沒想到對方後來屢屢失約，推託許久不願意來台灣，原因竟是在國外賭場處理欠債，對方私下好賭成性，陸元琪驚覺這段感情不對勁。

▲陸元琪透露兒子私下炒外匯。（圖／陸元琪臉書）
▲陸元琪因為戀情影響工作，導致千萬業績下滑。（圖／陸元琪臉書）
後來朋友側面消息得知，該男不僅愛賭博，竟然還是有家室的男人，兒女不斷力勸下，她只好忍痛提分手，到KTV唱歌爆哭發洩，在臉書發文自問：「一個人在一輩子能遇到渣男的機率有多大？我怎能讓自己重複這麼多次？我有什麼毛病？」她也透露體重暴瘦12公斤，加上戀情不順影響事業，去年創造千萬台幣的帶貨業績，今年底還不到一半，只有440萬元，還好對方開口借錢時，她鼓起勇氣婉拒了，揮別渣男後要重新振奮精神，趕緊把重心放在事業上。

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