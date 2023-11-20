陸元琪衰遇韓國爛賭歐巴變小三！暴瘦12公斤 千萬業績狂掉一半
53歲女星陸元琪跟音樂人袁惟仁2016年離婚，自嘲感情不順，每次都遇到爛桃花，她年初去海外工作結識韓國歐巴，年紀小自己21歲，在兒女鼓勵下展開遠距離交往，沒想到對方竟是爛賭渣男，經由朋友告知消息，男方竟然還是已婚人士，等同在不知情時當了小三，讓她身形急速消瘦，體重暴瘦12公斤，連帶影響電商事業千萬業績下滑，今年只做到400多萬，堪稱是人財兩失。
記者江芷稜／綜合報導
陸元琪堪稱戀愛腦，當年因懷孕嫁給袁惟仁，以為這是憧憬中的婚姻，沒想到對方到中國工作後，並不關心家庭，沒給生活費還有外遇，獨留她在台灣照顧一雙兒女，最慘的是，當她罹患子宮頸癌需要開刀時，卻得拜託袁惟仁到醫院簽字才能動手術，讓她覺得沒有尊嚴，最後忍痛簽字離婚。
經歷一場失敗的婚姻，陸元琪感到非常孤單，剛離婚後遇到異性獻殷勤，在她要去上通告時，貼心準備牛奶、牛肉麵，說些甜言蜜語讓她覺得窩心，不小心又暈船，儘管對方個性花心又會騙錢，還是無法分手，最後年僅14歲的女兒看不下去，當起媽媽的愛情軍師，教她一招「無痛分手法」，不斷放大男方的缺點，才終於甩開渣男。
據《鏡週刊》報導，今年初她又戀愛了，和韓國歐巴展開遠距離交往，男友允諾會來台灣探視，未來要好好照顧她，睽違4年的新戀情，讓她相當投入，沒想到對方後來屢屢失約，推託許久不願意來台灣，原因竟是在國外賭場處理欠債，對方私下好賭成性，陸元琪驚覺這段感情不對勁。
後來朋友側面消息得知，該男不僅愛賭博，竟然還是有家室的男人，兒女不斷力勸下，她只好忍痛提分手，到KTV唱歌爆哭發洩，在臉書發文自問：「一個人在一輩子能遇到渣男的機率有多大？我怎能讓自己重複這麼多次？我有什麼毛病？」她也透露體重暴瘦12公斤，加上戀情不順影響事業，去年創造千萬台幣的帶貨業績，今年底還不到一半，只有440萬元，還好對方開口借錢時，她鼓起勇氣婉拒了，揮別渣男後要重新振奮精神，趕緊把重心放在事業上。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁