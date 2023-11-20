MoMoParadise、辛殿上榜！10大火鍋店「農藥超標、青蔥含殺蟲劑」

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火鍋料抽驗結果不符規定名冊
1、寒聚精緻鍋物（北投）：蔥，殺菌劑超標。
2、丰明殿（北投）：青蔥，驗出殺蟲劑（不得檢出）。
3、Mo-Mo-Paradise（南港）：青江菜，殺菌劑、殺蟲劑超標。
4、欣鍋園涮涮鍋（中正區）：青江菜，殺蟲劑超標。
5、心心麻辣鍋（萬華）：青江菜，殺菌劑超標。
6、火鍋世家（石牌）：花生粉，黃麴毒素超標。
7、天辣麻辣火鍋（大安區）：花生粉，黃麴毒素超標。
8、辛殿麻辣鍋（信義區）：豆腐，驗出防腐劑苯甲酸（不得檢出）。
9、土狗樂市樂涮海鮮火鍋（中山區）：豆腐，驗出防腐劑苯甲酸（不得檢出）。
10、八海食潮當代鍋物（中正區）：手工板豆腐，驗出防腐劑苯甲酸（不得檢出）。
北市衛生局提醒，黃麴毒素大劑量食入會引起肝毒性發炎及肝細胞壞死，消費者購買此類產品時，應選擇信譽良好廠商、產品包裝完整，開封後保存於乾燥環境，及先買先吃原則。
而「苯甲酸」是可合法使用的防腐劑，但不得用於「豆腐類產品」（豆腐、凍豆腐、油豆腐、臭豆腐、豆漿），苯甲酸偏向水溶性，進入人體後，可從尿中排出，倘過量食入則會引起腹瀉、胃痛、心跳快等症狀， 適量喝水可幫助新陳代謝排出。
民眾宜優先選購當季蔬果，食用或烹調前先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著使用流動的水源沖洗2至3遍，烹煮時將鍋蓋打開等方式以減少及降低農藥殘留。