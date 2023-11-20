最強森林遊樂園不是阿里山！新霸主120萬人朝聖　台灣人改玩這裡

MoMoParadise、辛殿上榜！10大火鍋店「農藥超標、青蔥含殺蟲劑」

▲北市衛生局抽驗火鍋料，10大火鍋店不符規定，包括丰明殿、MoMoParadise、辛殿、天辣麻辣火鍋等，檢出農藥超標、青蔥含殺蟲劑、花生粉黃麴毒素超標等。（圖／NOWnews資料照片）
▲北市衛生局抽驗火鍋料，10大火鍋店不符規定，包括丰明殿、MoMoParadise、辛殿、天辣麻辣火鍋等，檢出農藥超標、青蔥含殺蟲劑、花生粉黃麴毒素超標等。（圖／NOWnews資料照片）

記者黃韻文／綜合報導

冷空氣來襲，又是吃火鍋的熱門季節，但火鍋店卻頻頻出包！繼食藥署日前公布千葉、築間有蔬果驗出農藥超標，台北市衛生局今（20）日再公佈火鍋料抽驗結果，包括南港Mo-Mo-Paradise、丰明殿、辛殿麻辣鍋、天辣麻辣火鍋共多家餐廳上榜，青江菜、青蔥等食材被驗出含殺蟲劑、黃麴毒素、農藥超標，衛生局表已要求業者下架商品。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北市衛生局執行火鍋料專案抽驗計畫，抽驗地點包括火鍋店、餐飲店、賣場等，共計抽驗55件，其中10件品質不符規定，不合格率18.1%。其中5件蔬菜檢出農藥殘留、2件花生粉檢出黃麴毒素、3件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸。

火鍋料抽驗結果不符規定名冊

1、寒聚精緻鍋物（北投）：蔥，殺菌劑超標。

2、丰明殿（北投）：青蔥，驗出殺蟲劑（不得檢出）。

3、Mo-Mo-Paradise（南港）：青江菜，殺菌劑、殺蟲劑超標。

4、欣鍋園涮涮鍋（中正區）：青江菜，殺蟲劑超標。

5、心心麻辣鍋（萬華）：青江菜，殺菌劑超標。

6、火鍋世家（石牌）：花生粉，黃麴毒素超標。

7、天辣麻辣火鍋（大安區）：花生粉，黃麴毒素超標。

8、辛殿麻辣鍋（信義區）：豆腐，驗出防腐劑苯甲酸（不得檢出）。

9、土狗樂市樂涮海鮮火鍋（中山區）：豆腐，驗出防腐劑苯甲酸（不得檢出）。

10、八海食潮當代鍋物（中正區）：手工板豆腐，驗出防腐劑苯甲酸（不得檢出）。

▲Mo-Mo-Paradisee南港潤泰牧場青江菜檢出殺菌劑、殺蟲劑超標。（圖／台北市衛生局提供）
▲Mo-Mo-Paradisee南港潤泰牧場青江菜檢出殺菌劑、殺蟲劑超標。（圖／台北市衛生局提供）
北市衛生局提醒，黃麴毒素大劑量食入會引起肝毒性發炎及肝細胞壞死，消費者購買此類產品時，應選擇信譽良好廠商、產品包裝完整，開封後保存於乾燥環境，及先買先吃原則。

而「苯甲酸」是可合法使用的防腐劑，但不得用於「豆腐類產品」（豆腐、凍豆腐、油豆腐、臭豆腐、豆漿），苯甲酸偏向水溶性，進入人體後，可從尿中排出，倘過量食入則會引起腹瀉、胃痛、心跳快等症狀， 適量喝水可幫助新陳代謝排出。

民眾宜優先選購當季蔬果，食用或烹調前先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著使用流動的水源沖洗2至3遍，烹煮時將鍋蓋打開等方式以減少及降低農藥殘留。

▲土狗樂市樂涮海鮮火鍋的豆腐驗出苯甲酸。（圖／台北市衛生局提供）
▲土狗樂市樂涮海鮮火鍋的豆腐驗出苯甲酸。（圖／台北市衛生局提供）

吃火鍋小心農藥殘留！築間、千葉都超標　醫：少夾「這些菜」自保

築間、馬辣蔬果農藥超標！專家曝洗水果「2動作NG」：毒全吃進肚

吃鍋注意！築間、馬辣、千葉「蔬菜水果農藥超標」　醫教洗菜絕招

冷氣團來襲想吃火鍋！她見經典配料時價傻眼　饕客淚揭漲破113%　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞