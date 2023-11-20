陸元琪衰遇渣男變小三！陳美鳳被已婚男士狂追　婉拒「精神外遇」

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恢單後的陳美鳳因為外貌保養得宜，練瑜伽維持好身材，駐顏有術根本看不出年齡，有不少男士展開追求，還傳出跟言承旭、邱澤走得很近，她卻表示，自己喜歡溫文儒雅的另一半，還要有幽默感逗她開心，經濟能力不能相差太多，年紀也不能太小，能符合這些條件的男性，多半是事業有成、有家室的男人，因此至今仍保持單身，寧願和貓狗作伴。
陳美鳳坦言，身邊幫忙介紹的好友很多，可惜對象大多都是已婚男人，她婉拒當小三，對方竟然主動向她提議，只要每天手機傳訊息關懷、問候打招呼就好，就算沒有天天見面也可以，態度保守的她不願意接受，表明即使是「精神外遇」，也不想當別人婚姻裡的小三，態度相當堅決。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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