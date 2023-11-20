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陸元琪衰遇渣男變小三！陳美鳳被已婚男士狂追　婉拒「精神外遇」

▲陸元琪離婚後交往渣男還成了小三，67歲陳美鳳遇到已婚人夫猛烈追求，寧願單身也不願意接受。（圖／陳美鳳臉書）
▲陸元琪離婚後交往渣男還成了小三，67歲陳美鳳遇到已婚人夫猛烈追求，寧願單身也不願意接受。（圖／陳美鳳臉書）

記者江芷稜／綜合報導

袁惟仁前妻陸元琪離婚後衰遇渣男，且對方還是爛賭的已婚男士，讓人相當傻眼，只好忍痛分手，演藝圈同樣遇到這樣情況的人不少，67歲的凍齡女神陳美鳳曾有過一段失敗婚姻，花了6000萬打官司才離婚成功，儘管恢單後有許多已婚男士追求，還一度跟邱澤傳出烏龍緋聞，陳美鳳卻寧願保持單身，不願意當別人婚姻裡的小三。

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▲▼陳美鳳認為美的標準因人而異，自己看得順眼、開心最重要。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
▲陳美鳳保養得宜，外貌維持得很好。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）
陳美鳳47歲才和初戀男友David結婚，原以為是天賜良緣，她對前夫相當大方，甚至幫他支付給前妻兒子的生活費，沒想到付出未獲回報，對方和別人出軌搞曖昧，酒後還會動粗，離婚時獅子大開口索討陳美鳳的一半家產，讓她相當失望，最後花費4年砸下6千萬打跨國官司，才終於拿回房子、恢復單身。

▲言承旭和陳美鳳（右）相差22歲，兩人私下擁有好交情，每年陳美鳳生日，言承旭從不缺席，即使不在身邊也會替陳美鳳安排驚喜。（圖／陳美鳳臉書）
▲陳美鳳（右）和相差22歲的言承旭擁有好交情，每年陳美鳳生日，言承旭從不缺席。（圖／陳美鳳臉書）
恢單後的陳美鳳因為外貌保養得宜，練瑜伽維持好身材，駐顏有術根本看不出年齡，有不少男士展開追求，還傳出跟言承旭、邱澤走得很近，她卻表示，自己喜歡溫文儒雅的另一半，還要有幽默感逗她開心，經濟能力不能相差太多，年紀也不能太小，能符合這些條件的男性，多半是事業有成、有家室的男人，因此至今仍保持單身，寧願和貓狗作伴。

▲陳美鳳做出高難度的瑜伽動作，讓眾人讚嘆不已。（圖／陳美鳳臉書）
▲陳美鳳做出高難度的瑜伽動作，讓眾人讚嘆不已。（圖／陳美鳳臉書）
陳美鳳坦言，身邊幫忙介紹的好友很多，可惜對象大多都是已婚男人，她婉拒當小三，對方竟然主動向她提議，只要每天手機傳訊息關懷、問候打招呼就好，就算沒有天天見面也可以，態度保守的她不願意接受，表明即使是「精神外遇」，也不想當別人婚姻裡的小三，態度相當堅決。

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