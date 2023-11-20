不是洗碗機！「廚房家電霸主」換人當 眾全激推它：沒再看過蟑螂
說到廚房必備家電，不少人都把票投給「家庭救星」洗碗機，但廚房家電霸主恐怕已經默默換人當。就有一名網友表示，他看到廚餘機體積小又好用，立刻被廣告燒到想購買，貼文曝光後，果然有人大讚超好用「自從家裡買廚餘機後，沒看過蟑螂」，但也有人勸退「台灣每天都收廚餘，來不及頂多放冷凍，沒必要買吧」。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在PTT貼文，他以「廚餘機是不是智商稅啊」為題，表示看到有廣告說廚餘機體積小又好用，且無論多硬的廚餘剩菜都能輕鬆處理，甚至還有人說是除了洗碗機之外最必備的廚房家電，讓他好奇地問：「有人用過的嗎？能分享一下真的這麽神嗎…」
貼文曝光後，釣出許多愛用者大讚，「我有一台，真的超好用，自從家裡買廚餘機後，沒看過蟑螂，而且什麼東西都能丟，處理過後也沒味道」、「超好用，住公寓有在煮菜根本必備」、「廚餘機不大啊，我覺得對沒有垃圾間、無法隨時丟垃圾廚餘的家庭還蠻有用的」。
但也有人認為應該視個人需求及居住環境決定，新式大樓垃圾場大多都有廚餘冷凍功能，不用追垃圾車也能防止異味，且若長期將廚餘機殘渣倒入水槽排放，也可能導致管線阻塞，「社區有垃圾場的，把廚餘拿到樓下丟就好可」、「台灣每天都收廚餘，來不及頂多放冷凍，沒必要買吧」、「沒用粉碎機的光油垢都能結塊卡住水管」。