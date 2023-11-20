家中改成開放式廚房真的好？過來人慘曝實際現況 增3配件才解決
開放式廚房能讓小坪數室內空間看起來更加寬敞，近年越來越受到歡迎，許多新建案更是直接採用這樣的裝潢。近期就有民眾考慮要將家中廚房做成開放式，因此想要詢問前輩的實際體驗，結果不少過來人卻表示，後續都有遇到「油煙擴散」的問題，最終增設3配件才解決。
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在論壇PTT上發文求助，提到現在每個建案，兩房大多都是單面採光、開放式廚房，然後臥室空間大，但自己下廚已經習慣獨立廚房，更相當擔憂「開放式廚房的傢俱不是都沾染油煙和客餐廳都是水嗎？」因此想詢問前輩們實際入住開放式廚房的心得。
針對開放式廚房，過來人們卻出現兩極體驗，一派人給予好評：「光在廚房能看到小孩情況，我就給過」、「家裡很少炒菜，所以覺得OK，開放式的通透感真的太爽了」、「看得到小孩，都買冷凍回來加熱水煮而已油煙不重，使用滿意」、「我常煎魚呀，家裡通風好，沒太嚴重喔，一年了，客廳家具地板完全沒油」。
但也有人家中開放式廚房的確遇到油煙擴散問題，也逐漸找出解決的方法「裝上拉門、空氣清淨機和近吸式抽油煙機，這三個東西有用」、「油煙味很重 所以要買好一點的抽油煙機」、「煮完開窗+開大門搧幾下抽換全室空氣解決」。