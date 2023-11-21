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UNIQLO只買衣服算外行！「神級單品」穿3年不壞：內行一次買10件

▲UNIQLO因為物美價廉，即便是日本品牌，國民度仍然非常高。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO因為物美價廉，即便是日本品牌，國民度仍然非常高。（圖／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

近年來服飾業掀起平價時尚風潮，不少國內外知名品牌在台灣都受到不少人歡迎，像是UNIQLO、NET、H&M等，積極搶攻小資族的市場。然而去這些平價服飾店可不一定要只買外套跟衣服類，就有網友討論「UNIQLO的內褲大家有買過嗎？」貼文釣出不少人狂讚，直呼「感謝祭即將來臨，補內褲時間到！」

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一名網友在PTT貼文指出「又快到了一年一度的這個時節，就是UNIQLO內褲補貨祭，通常每半年UNIQLO感謝祭的時候一次補個五條差不多，今年6月的是特價一件290元，真的非常好穿，其他的優惠我就不說了，到時候感謝祭活動出來的時候自己看」。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「UNIQLO的內褲真的超級好穿，感謝祭都一次買10件穿一整年」、「UNIQLO內褲跟襪子質量都超高，去日本買一件折合台幣240而已，穿3年不會壞」、「穿來穿去還是UNIQLO的內褲舒服，我都去買內褲而已」、「只買UNIQLO內褲+1，穿過真的回不去」、「六月去日本的時候已經補了七八件了，內行都知道UNIQLO要買內褲」。

▲UNIQLO的內褲款式在官網上也有販售，部分兩件只要390元，不少人直呼耐穿CP值高。（圖/UNIQLO官網）
▲UNIQLO的內褲款式在官網上也有販售，部分兩件只要390元，不少人直呼耐穿CP值高。（圖/UNIQLO官網）
另外也有內行人表示，在官網上面購買的話一件是200元，買兩件的話是390元，可以選擇寄到家裡或者是超商取貨的服務，也有零碼專區特價只要190元，想要撿便宜又買到好穿內褲的民眾就可以參考看看。

而目前台灣UNIQLO年底感謝祭時間尚未確定，但預計會在近日公佈時間，不過在日本的UNIQLO日前已經在官網公布資訊，年底感謝祭將從11月23日至11月30日登場，屆時像是冬天必穿的發熱衣、羽絨外套等等都會出現大幅度折扣，如果正巧這段期間要去日本旅遊的民眾，也可以順道前往逛逛，說不定能挖到寶喔！

▲日本UNIQLO已經公布年底感謝祭時間，為11月23日至11月30日，這段期間正巧去日本旅遊的民眾可以去逛逛挖寶！（圖/UNIQLO日本官網）
▲日本UNIQLO已經公布年底感謝祭時間，為11月23日至11月30日，這段期間正巧去日本旅遊的民眾可以去逛逛挖寶！（圖/UNIQLO日本官網）

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