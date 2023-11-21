3醫界代表團結挺賴蕭配！陳時中批藍白合談不出「行政效率堪憂」
民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴今（21）日赴中選會，完成參選登記，包含前衛福部長陳時中、中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明、中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜均到場力挺，展現團結氣勢；陳時中會後受訪時談起藍白合議題指出，現在已迫在眉睫還談不出來，未來國家大事，若用這樣的行政效率，令人堪慮。
記者陳佩君／台北報導
賴清德、蕭美琴上午赴中選會，搶頭香登記參選，現場包括競選總部主委姚立明、競選總幹事潘孟安、總督導卓榮泰、民進黨秘書長許立明與眾多黨公職均出席；值得關注的是，未被列入民進黨立委不分區名單的陳時中、周慶明、黃金舜也到場力挺，展現大團結氣勢。
陳時中會後受訪時表示，這代表「台灣情」、「台灣心」的團隊，已經整隊完成、蓄勢待發、勝利可期，大家加油。
對於藍白合議題，陳時中感嘆，別黨的事情講太多也不是那麼好，但合作方案講了那麼久，到現在都已迫在眉睫還談不出來，「想想看，未來的國家大事，如果仍然用這樣的行政效率，坦白講國家堪慮」。
陳時中呼籲，大家還是要團結在一起，讓準備好的團隊能接上來，讓國家繼續繁榮，台灣讓世界繼續看得到。
媒體追問，台北市立委選情，陳時中回應，越來越好，這主要是個「此漲彼消」，民進黨這邊就是整軍、團結一致，大家心情越來越強、越來越好，「看起來我們是持續上揚中」。