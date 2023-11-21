肯德基「雙層咔啦雞腿堡」開箱！漢堡＋炸雞8公分高 Q蝦堡也回歸
肉肉控嗨翻天！肯德基「雙層咔啦雞腿堡」回歸快閃開賣，《NOWnews今日新聞》記者開箱實測，漢堡＋炸雞約有8公分高；而且疊疊樂漢堡不只一款，肯德基「海陸咔啦脆雞Q蝦」也期間限定販售中，一樣開吃炸雞＋黃金蝦排雙層美味。漢堡王最新「麻辣鍋」霸王椒麻堡也有雙層食材疊疊樂。
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基今（21）日起至12月4日，期間限定快閃回歸「雙層咔啦雞腿堡」，獨家技術裹粉100%新鮮手做原塊咔啦雞腿肉，Double份量的「雙層咔啦雞腿堡」，一次放入兩塊微辣口味的咔啦雞腿排肉，搭配清爽脆甜的新鮮萵苣、佐上酸甜美乃滋風味，每次開賣都讓肉肉控搶翻天。
《NOWnews今日新聞》記者開箱實測「雙層咔啦雞腿堡」，雖然原塊咔啦雞腿肉大小、厚度不一，打開包裝紙後看起來堆疊地有點歪斜，但漢堡仍然算是可以好好站立，實際拿尺測量，漢堡＋兩塊炸雞約有8公分高，相當於肯德基脆薯條盒再疊上蛋撻的高度。
肯德基雙層咔啦雞腿堡單點165元，M經典餐搭配香酥脆薯(中)、百事可樂(中)為197元，L號絕配餐搭配香酥脆薯(小)、百事可樂(中)、原味蛋撻則是210元；超豪邁「雙層咔啦雞腿堡XL combo餐」，爽吃「咔啦雞腿堡＋咔啦脆雞＋脆薯(中)＋原味蛋撻＋可樂(中)」260元。即日起於全台肯德基門市限定販售，售完為止。
而肯德基打造疊疊樂漢堡上癮，一次爽吃雙主菜的「海陸咔啦脆雞Q蝦堡」也期間限定販售中，除了炸雞再夾入秘製醃漬粉酥炸的Q彈黃金蝦排，融合新鮮蒜末、檸檬汁、芥末醬特製的西班牙香蒜醬，再搭配番茄片與鳳梨片，濃郁辛香很涮嘴；還有清爽開胃的「夏威夷海洋Q蝦堡」，即日起至12月4日也回歸了。
另外，漢堡王最新台魂「麻辣鍋」霸王椒麻堡也有雙層肉量可以吃！選用青花椒、大紅袍、花椒混合爆香打造獨家特製椒麻醬，與經典燒烤醬調和、尾韻又襯以蕃茄的酸甜，開吃溫辣「霸王椒麻雙層烤牛堡」、「霸王椒麻雙層脆雞堡」，牛肉、雞肉都可以一次吃兩層，滿足肉肉控。