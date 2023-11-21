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最強博物館不是故宮了！冠軍「776萬人造訪」　翠玉白菜輸給它

▲故宮博物館歷史悠久，其最著名的就是珍藏作品「翠玉白菜」，每年都吸引許多遊客朝聖。（圖/故宮博物館Google）
▲故宮博物館歷史悠久，其最著名的就是珍藏作品「翠玉白菜」，每年都吸引許多遊客朝聖。（圖/故宮博物館Google）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣旅遊景點有非常多種類型，除了大家常常愛去的古蹟文物、遊樂園、觀光商圈之外，博物館也是一大熱門景點，每個縣市透過收藏不同的珍寶文物而吸引不同面向的人潮。然而當提到「台灣博物館」時，相信大家不免俗都會想到「故宮博物館」，因其經典的「翠玉白菜」而聞名。不過，根據觀光署的最新統計資料，故宮博物館現在並不是台灣博物館的霸主，今年是由位於台北的「國父紀念館」奪下冠軍，今年已經有776萬人造訪。

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根據觀光署日前公布9月國內遊憩景點人數統計之後，在台灣博物館的類別當中，1至9月累積造訪人數最多的是位於台北的「國父紀念館」，總計已經有776萬人造訪，由於今年台灣燈會剛好舉辦於此，於是讓國父紀念館一口氣飆到冠軍寶座；而第二名則也同樣是位於台北的「中正紀念堂」，累積造訪人次211萬餘人。

▲今（18）日適逢補班日，但台灣燈會依然吸引大批人潮前往參觀，北捷一度啟動國父紀念館站過站不停措施紓解人潮。（圖／翻攝自北市觀傳局）
▲國父紀念館今年因為舉辦「台灣燈會」，湧入大批觀光人潮，奪下今年博物館類別造訪人次冠軍。（圖／翻攝自北市觀傳局）
第三名至第五名依序排名，則是位於台中的「國立自然科學博物館」、基隆「國立海洋科技博物館」以及台北「國立臺灣科學教育館」，1至9月的造訪人次都是落在190萬至200萬之間不相上下。至於故宮博物館的排名，南部院區加上北部院區，今年累積造訪人次約157萬餘人，排名第六。

而如果翻開去年的統計當中，冠軍則是由基隆「國立海洋科技博物館」拿下，全年造訪人次258萬餘人，今年目前也有第四名的成績；而台中的「國立自然科學博物館」去年排名第二，今年目前第三名，表現也是不錯；至於故宮博物館南部院區加上北部院區，去年也同樣累積158萬人，一樣是排名第六名。

▲位於基隆的國立海洋科技博物館去年奪下博物館類別景點造訪人次冠軍，今年目前也有第四名的成績。（圖/國立海洋科技博物館Google）
▲位於基隆的國立海洋科技博物館去年奪下博物館類別景點造訪人次冠軍，今年目前也有第四名的成績。（圖/國立海洋科技博物館Google）
值得一提的是，「翠玉白菜」的展示地點經常不太相同，跟隨展期有所變動，有時候在北院展出，有時候則在南院，根據故宮博物館官網顯示，目前在故宮北部院區正館302陳列室展出，時間至112年12月3日，而12月4日起展出〈明晚期至清早期 玉「天地人」三連環〉，「翠玉白菜」將於112年12月16日至113年3月10日於臺南市美術館「千載南逢—故宮國寶佇臺南」特展展出，民眾想朝聖可別跑錯地方唷！

▲故宮博物館著名的收藏品「翠玉白菜」，這個材質與白菜造型始風行於清中晚期，白菜與草蟲的題材在元到明初的職業草蟲畫中，屢見不鮮。（圖/記者張嘉哲攝）
▲故宮博物館著名的收藏品「翠玉白菜」，這個材質與白菜造型始風行於清中晚期，白菜與草蟲的題材在元到明初的職業草蟲畫中，屢見不鮮。（圖/記者張嘉哲攝）

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