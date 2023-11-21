最強博物館不是故宮了！冠軍「776萬人造訪」 翠玉白菜輸給它
台灣旅遊景點有非常多種類型，除了大家常常愛去的古蹟文物、遊樂園、觀光商圈之外，博物館也是一大熱門景點，每個縣市透過收藏不同的珍寶文物而吸引不同面向的人潮。然而當提到「台灣博物館」時，相信大家不免俗都會想到「故宮博物館」，因其經典的「翠玉白菜」而聞名。不過，根據觀光署的最新統計資料，故宮博物館現在並不是台灣博物館的霸主，今年是由位於台北的「國父紀念館」奪下冠軍，今年已經有776萬人造訪。
記者張嘉哲/綜合報導
根據觀光署日前公布9月國內遊憩景點人數統計之後，在台灣博物館的類別當中，1至9月累積造訪人數最多的是位於台北的「國父紀念館」，總計已經有776萬人造訪，由於今年台灣燈會剛好舉辦於此，於是讓國父紀念館一口氣飆到冠軍寶座；而第二名則也同樣是位於台北的「中正紀念堂」，累積造訪人次211萬餘人。
第三名至第五名依序排名，則是位於台中的「國立自然科學博物館」、基隆「國立海洋科技博物館」以及台北「國立臺灣科學教育館」，1至9月的造訪人次都是落在190萬至200萬之間不相上下。至於故宮博物館的排名，南部院區加上北部院區，今年累積造訪人次約157萬餘人，排名第六。
而如果翻開去年的統計當中，冠軍則是由基隆「國立海洋科技博物館」拿下，全年造訪人次258萬餘人，今年目前也有第四名的成績；而台中的「國立自然科學博物館」去年排名第二，今年目前第三名，表現也是不錯；至於故宮博物館南部院區加上北部院區，去年也同樣累積158萬人，一樣是排名第六名。
值得一提的是，「翠玉白菜」的展示地點經常不太相同，跟隨展期有所變動，有時候在北院展出，有時候則在南院，根據故宮博物館官網顯示，目前在故宮北部院區正館302陳列室展出，時間至112年12月3日，而12月4日起展出〈明晚期至清早期 玉「天地人」三連環〉，「翠玉白菜」將於112年12月16日至113年3月10日於臺南市美術館「千載南逢—故宮國寶佇臺南」特展展出，民眾想朝聖可別跑錯地方唷！