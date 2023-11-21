房市／信義首度跨足觀光業　大馬沙巴打造永續旅遊勝地

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信義房屋董事長周耕宇表示，信義企業集團創辦人周俊吉自創業之初即寫下立業宗旨，希望可以合宜兼顧同仁、客戶、社會、環境、股東、供應商等利害關係人的權益，帶來更多正面影響力，因此信義企業集團「先義後利、以人為本」的永續理念為東馬觀光旅遊事業群的核心驅動力與獨到優勢。
周耕宇表示，看好觀光旅遊業潛力，觀光業和房地產業都與客戶體驗和資產價值有關，過去42年在房仲業積累的專業知識和服務精神，可以轉化為成功的觀光旅遊業營運，為公司增加多元營收，也為客戶提供更精采的服務，打造永續好生活。
沙巴政府與洲際酒店都是具有「永續」精神的夥伴。沙巴具有自然美景、生態多樣性、文化歷史、永續發展等旅遊優勢，未來也將整合沙巴亞庇洲際度假酒店和環灘島之間兩者的旅遊體驗。遊客至沙巴本島生態旅遊，不僅可以欣賞世界排名前三的夕陽、亞庇神山、長鼻猴、螢火蟲等獨特生態優勢，也可以搭一個小時的船程至環灘島，欣賞純白的沙灘與碧藍的海洋，看小海龜孵化游向大海以及多彩繽紛的珊瑚美景。環灘島預計將打造世界第一個永續旅遊零碳島。
洲際酒店則具有國際知名度、專業經營、服務品質、全球行銷網絡、資源共享等優勢，與洲際酒店合作，可以幫助信義房屋在國際旅遊市場建立信譽，並在管理與服務品質方面都可達到國際標準，提供消費者高品質的服務。
沙巴亞庇洲際度假酒店規劃共450間房間，在旅遊業開發的過程中，也會致力降低對環境的影響、實踐生態保育、促進社區發展，並提高旅遊者對永續概念的認識。2027年開幕後，預計可為在地帶來500個以上工作機會，每年約5萬人次的高端遊客。
值得注意的是，信義企業集團此次的永續旅遊願景由兩代共創，觀光旅遊事業由周俊吉次子周君澔主導，他自基層做起，並在沙巴駐點2年；且此事業與信義企業集團2030永續願景相互扣連，創造觀光產業永續發展新標準。沙巴亞庇洲際度假酒店將打造為沙巴州對環境最友善的五星級度假村，預計2027年開幕，環灘島開發案將以零碳島為酒店開發目標，預計2030年開幕。