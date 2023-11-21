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房市／信義拓展觀光旅遊事業　周君澔扮「Key Man」

▲信義企業集團觀光旅遊事業群總監周君澔為東馬觀光事業規劃的關鍵人物。（圖／資料照片）
▲信義企業集團觀光旅遊事業群總監周君澔為東馬觀光事業規劃的關鍵人物。（圖／資料照片）

家庭消費中心／綜合報導

信義企業集團首度跨足馬來西亞拓展觀光旅遊事業，集團創辦人周俊吉次子周君澔扮演了關鍵角色。理工背景出身，初入信義企業集團就在信義開發磨練；信義企業集團開展觀光旅遊事業後，周君澔帶著建設營造業所學，成為「1號員工」，展開沙巴亞庇洲際度假酒店推動、環灘島生態復育等工作。承襲信義企業集團創立40餘年「先義後利、以人為本」的理念，周君澔目標要將信義企業集團觀光事業打造為兼顧消費者、股東，以及當地員工、社會、環境、供應商的永續事業。

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周君澔在倫敦帝國理工學院取得資訊系統工程學士與碩士學位後，又於牛津大學獲得軟體工程碩士文憑；2018年加入信義開發，先後在新北市板橋、大陸無錫等信義集團的開發案場，從零開始學習建築資訊模型（BIM）、工程發包與監工等。正因累積了建築從設計到施工的實務經驗，當信義房屋成立觀光旅遊事業、決定往馬來西亞拓展版圖，周君澔在台協助籌備2年，2021年中也與團隊一起前往馬來西亞，展開歷時至今2年多的蹲點。

回顧沙巴亞庇洲際度假酒店及環灘島一路以來的推進過程，信義企業集團觀光旅遊事業群總監周君澔指出，沙巴州政府與信義企業集團對未來願景不謀而合，包括合力推出沙巴最高端的飯店、發展低碳保育的「生態旅遊（Ecotourism）」、打造全球第一的「零碳島」，乃至於為在地帶來更多工作機會等，都是此案如期展開的重要關鍵。

不過，在環灘島的復育方面，周君澔坦言，全球還沒有同時兼顧永續旅遊及零碳營運的「零碳島」前例。所以，這項專案「前無古人」的獨特性，包括必須經過長期的動植物復育、水文研究等，團隊與外部顧問難免遭遇困難，舉凡是島內中央區土壤營養含量較低且地下水位高，植栽難以存活，季風季節與全球暖化更使島上容易淹水；甚至是水電如何供應、如何保護孵化中的海龜蛋、珊瑚如何復育等，每道問題都頗為棘手且需要長時間地投入。

雖然如此，周君澔仍樂觀以對，「做中學、一起研究，既是挑戰也是創新！」而令他最有成就感的一件事，莫過於海龜復育的成果，「過去2年來，我們大概已經孵出近2千多隻海龜寶寶，不過，由於海龜再回到島上產卵是20-30年的時間，長至成龜的存活率僅有0.1%左右，還是需要繼續努力！」

如今，沙巴亞庇洲際度假酒店已正式動土，環灘島的復育也持續進行中，談及未來目標，周君澔說，沙巴擁有得天獨厚的地理位置，也有良好的天然環境、豐富的文化底蘊。透過與當地州政府、洲際酒店的合作，將秉持ESG的信念、緊扣信義房屋企業經營理念，在各個面向維護利害關係人的權益。

周君澔說，終極目標就是要督促酒店工程如期如質如預算完工，回應股東期待；為消費者提供高端並兼顧環境永續的生態旅遊；在酒店管理方之外，額外為飯店員工提供宜居宿舍、員工訓練；低密度開發沙巴馬林松地區及環灘島，並持續推動生態復育；與在地供應商維持良好合作互動；同時，也要回饋地方，提供充足的工作機會、帶動地方經濟發展、提升並帶動沙巴旅遊品質、解決地方環境問題，期待能夠永續發展，與每個人、整個社會共融共好。

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