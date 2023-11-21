房市／信義拓展觀光旅遊事業　周君澔扮「Key Man」

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回顧沙巴亞庇洲際度假酒店及環灘島一路以來的推進過程，信義企業集團觀光旅遊事業群總監周君澔指出，沙巴州政府與信義企業集團對未來願景不謀而合，包括合力推出沙巴最高端的飯店、發展低碳保育的「生態旅遊（Ecotourism）」、打造全球第一的「零碳島」，乃至於為在地帶來更多工作機會等，都是此案如期展開的重要關鍵。
不過，在環灘島的復育方面，周君澔坦言，全球還沒有同時兼顧永續旅遊及零碳營運的「零碳島」前例。所以，這項專案「前無古人」的獨特性，包括必須經過長期的動植物復育、水文研究等，團隊與外部顧問難免遭遇困難，舉凡是島內中央區土壤營養含量較低且地下水位高，植栽難以存活，季風季節與全球暖化更使島上容易淹水；甚至是水電如何供應、如何保護孵化中的海龜蛋、珊瑚如何復育等，每道問題都頗為棘手且需要長時間地投入。
雖然如此，周君澔仍樂觀以對，「做中學、一起研究，既是挑戰也是創新！」而令他最有成就感的一件事，莫過於海龜復育的成果，「過去2年來，我們大概已經孵出近2千多隻海龜寶寶，不過，由於海龜再回到島上產卵是20-30年的時間，長至成龜的存活率僅有0.1%左右，還是需要繼續努力！」
如今，沙巴亞庇洲際度假酒店已正式動土，環灘島的復育也持續進行中，談及未來目標，周君澔說，沙巴擁有得天獨厚的地理位置，也有良好的天然環境、豐富的文化底蘊。透過與當地州政府、洲際酒店的合作，將秉持ESG的信念、緊扣信義房屋企業經營理念，在各個面向維護利害關係人的權益。
周君澔說，終極目標就是要督促酒店工程如期如質如預算完工，回應股東期待；為消費者提供高端並兼顧環境永續的生態旅遊；在酒店管理方之外，額外為飯店員工提供宜居宿舍、員工訓練；低密度開發沙巴馬林松地區及環灘島，並持續推動生態復育；與在地供應商維持良好合作互動；同時，也要回饋地方，提供充足的工作機會、帶動地方經濟發展、提升並帶動沙巴旅遊品質、解決地方環境問題，期待能夠永續發展，與每個人、整個社會共融共好。