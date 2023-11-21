半夜騎Gogoro他凍未條了！真實原因曝光　車主愣：油車快嚇死

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貼文曝光後，不少Gogoro車主感到非常傻眼「吵也不行，不吵你們又說Gogoro都沒聲音，會嚇死油車」、「沒聲音說好危險，有聲音嫌吵」、「我本來也是這麼覺得，直到我發現常常騎在路上，嚇到對方的騎士，我突然覺得有點聲音也不錯，吵鬧事小，生命重要，更何況已經算比油車安靜很多了」、「那10點過後也請油車全部用牽的，油車更吵」、「以前我騎油車也常常被嚇到，後來我換Gogoro都開聲音，安全提醒我周圍的人，上路才安全」。
而有車主也分享「我是會在12點至凌晨4點的時候開啟靜音模式，但是白天是一定要開啟有音效的模式」、「我是只有00：00到06：00跑外送期間關靜音」、「我都設0至6點靜音模式，不然怕低速提醒會吵到別人」。
事實上，Gogoro從2020年3月更新APP之後，就已經加入靜音模式，車主可以按照不同的時間做出個人設定調整，如果是居住在巷弄內比較安靜的車主，擔心深夜回家時吵到鄰居、家人，就可以在特定時段開啟靜音模式，不過記得如果白天上路時，建議還是打開音效，像是打方向燈時也會發出聲音，上路時會更加安全喔！而《NOWnews》也特別整理Gogoro音效相關設定給廣大車主一次參考。
🟡Gogoro怎麼設定靜音模式？
使用Gogoro APP在個人設定的頁面中可以找到靜音模式選項，甚至還能排程靜音模式的開啟時間，開啟靜音模式之後，關閉的聲音包括「開機 / 關機」、「馬達啟動 / 關閉」、「側腳架收起 / 放下」、「坐墊開啟 / 關閉」、「競速模式 / 智慧模式 / 倒車 / 電能回充」、「生日快樂歌 / 節日歌」以及「方向燈（搭載iQ 6.0 以上車款方向燈仍然會播放方向燈音效）」。
🟡Gogoro音效可以更換嗎？
可以，Gogoro想要更改音效的話，也是同樣到Gogoro APP中的個人設定，就可以變更車輛音效，官方有預設多種不同的音效提供車主選擇。
🟡Gogoro音效可以調整大小聲嗎？
不行，Gogoro音效基本上不能調大或者調小，只有靜音模式，不過倒是可以選擇「較大聲」的提示音效，就像LINE一樣，訊息來時有些音效大，有些音量小，端看自己的需求去做選擇。