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半夜騎Gogoro他凍未條了！真實原因曝光　車主愣：油車快嚇死

▲隨著環保意識崛起，不少人都會將自己的油車更換為電動機車，國內又以Gogoro品牌為最大宗，市佔率高達7成5以上。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
▲隨著環保意識崛起，不少人都會將自己的油車更換為電動機車，國內又以Gogoro品牌為最大宗，市佔率高達7成5以上。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著環保意識崛起，不少人都會將自己的油車更換為電動機車，國內又以Gogoro品牌為最大宗，市佔率高達7成5以上。然而電動機車特別的地方在於行進間的聲音相對油車來的安靜，也有特別的提示音，像是開關機、打方向燈、車電開啟等等。不過近日卻有網友反應，電動機車在夜深人靜時，這些聲音非常吵，讓他受不了要求Gogoro車主在晚上10點之後開啟「靜音模式」，貼文引發熱議，不少Gogoro車主相當傻眼。

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一名網友在臉書社團「Gogoro Club Taiwan」貼文指出「拜託一下各位騎Gogoro的車主，在晚上10點過後設定一下靜音模式，一直在那邊發出聲音有夠吵」原來除了Gogoro騎乘時會發出的高音頻聲音之外，像是開關機、側腳架收起、放下、倒車、坐墊開啟、關閉以及方向燈等等，都會有其音效，該網友住處附近可能有不少Gogoro車主，讓他每天被這些聲音不堪其擾。

▲Gogoro近幾年崛起，在路上時不時都能看到有人騎乘，近日官方才舉辦Gogoro快閃台北橋活動，不少車主共襄盛舉。（圖／Gogoro官網）
▲有網友住家附近有許多Gogoro車主，希望車主在10點過後開啟「靜音模式」。（示意圖／Gogoro官網）
貼文曝光後，不少Gogoro車主感到非常傻眼「吵也不行，不吵你們又說Gogoro都沒聲音，會嚇死油車」、「沒聲音說好危險，有聲音嫌吵」、「我本來也是這麼覺得，直到我發現常常騎在路上，嚇到對方的騎士，我突然覺得有點聲音也不錯，吵鬧事小，生命重要，更何況已經算比油車安靜很多了」、「那10點過後也請油車全部用牽的，油車更吵」、「以前我騎油車也常常被嚇到，後來我換Gogoro都開聲音，安全提醒我周圍的人，上路才安全」。

而有車主也分享「我是會在12點至凌晨4點的時候開啟靜音模式，但是白天是一定要開啟有音效的模式」、「我是只有00：00到06：00跑外送期間關靜音」、「我都設0至6點靜音模式，不然怕低速提醒會吵到別人」。

▲Gogoro 今 (16) 日推出最新的移動平台「SSmartcore 智駕電控核心」，並率先應用於全新車款「Gogoro SuperSport」未補助售價 99,980 元起。(圖/gogoro提供)
▲Gogoro因為是電動機車，騎乘起來相對安靜，不過也多了許多油車沒有的音效提醒功能。(圖/gogoro提供)
事實上，Gogoro從2020年3月更新APP之後，就已經加入靜音模式，車主可以按照不同的時間做出個人設定調整，如果是居住在巷弄內比較安靜的車主，擔心深夜回家時吵到鄰居、家人，就可以在特定時段開啟靜音模式，不過記得如果白天上路時，建議還是打開音效，像是打方向燈時也會發出聲音，上路時會更加安全喔！而《NOWnews》也特別整理Gogoro音效相關設定給廣大車主一次參考。

🟡Gogoro怎麼設定靜音模式？

使用Gogoro APP在個人設定的頁面中可以找到靜音模式選項，甚至還能排程靜音模式的開啟時間，開啟靜音模式之後，關閉的聲音包括「開機 / 關機」、「馬達啟動 / 關閉」、「側腳架收起 / 放下」、「坐墊開啟 / 關閉」、「競速模式 / 智慧模式 / 倒車 / 電能回充」、「生日快樂歌 / 節日歌」以及「方向燈（搭載iQ 6.0 以上車款方向燈仍然會播放方向燈音效）」。

▲Gogoro可以在APP當中選擇「靜音模式」，半夜回家不用害怕吵到鄰居。（圖／Gogoro土城裕民門市）
▲Gogoro可以在APP當中選擇「靜音模式」，半夜回家不用害怕吵到鄰居，不過方向燈搭載iQ 6.0 以上車款方向燈仍然會播放音效哦！（圖／Gogoro土城裕民門市）
🟡Gogoro音效可以更換嗎？

可以，Gogoro想要更改音效的話，也是同樣到Gogoro APP中的個人設定，就可以變更車輛音效，官方有預設多種不同的音效提供車主選擇。

🟡Gogoro音效可以調整大小聲嗎？

不行，Gogoro音效基本上不能調大或者調小，只有靜音模式，不過倒是可以選擇「較大聲」的提示音效，就像LINE一樣，訊息來時有些音效大，有些音量小，端看自己的需求去做選擇。

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