7-11聖誕福袋23款！299元起開箱先看　送咖啡買1送1、抽7百萬BMW

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1499元精品福袋提早於11月27日在APP限量預購；其他聖誕禮物福袋12月1日凌晨0時起，全台門市現貨販售，加碼限時5天持「國泰/中信/玉山/台新/富邦/聯邦/永豐/新光信用卡與icash2.0/icash Pay/悠遊卡/一卡通/橘子支付」，購買福袋單筆消費滿500元享立折50元優惠、滿1,000元享立折100元優惠，並且三大外送平台也買得到！
【299元福袋開箱】共有8款選擇，總限量共10萬個
📍絨毛托特包、束口包： Hello Kitty款絨毛托特包款、美樂蒂X酷洛米絨毛托特包款、Tom&Jerry絨毛托特包款、Tom&Jerry兩用伸縮束口包款、史努比兩用伸縮束口包款、Miffy兔兩用伸縮束口包款、眼怪兩用伸縮束口包款、史迪奇兩用伸縮束口包款。
福袋內容：兩用伸縮束口包或絨毛托特包，A4文件夾1入、跨通路品牌優惠券39張+1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券（1次抽獎機會）。
【499元福袋開箱】共8款選擇，總限量14萬個
📍托特包款式：美樂蒂X酷洛米直式托特包款、Miffy直式托特包款、Tom&Jerry直式托特包款
福袋內容：直立托特包1入、1.5L大冷水壺 1入、跨通路品牌優惠券39張+1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券（序號加碼送1組，共2組中獎機會）。
📍收納籃款式：Miffy兔25L收納籃款、 三眼怪25L收納籃款、 史迪奇25L收納籃款
🟡福袋內容：25L收納籃款1入、10吋掛鐘 1入、跨通路品牌優惠券39張+1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券（序號加碼送1組，共2組中獎機會）。
📍手提箱款：Hello Kitty 15吋硬殼手提箱款、史努比15吋硬殼手提箱款，可手提或掛置行李箱。
🟡福袋內容：15吋硬殼手提箱1入、跨通路品牌優惠券39張+1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券（序號加碼送1組，共2組中獎機會）。
【999元福袋開箱】共6款選擇，總限量共2.3萬個（依門市現貨）
📍Hello Kitty 9L雙層烤箱款：烤箱雙層設計、三段火力，多工輕鬆料理！防止過熱控溫系統, 附抽取式集屑盤方便清潔。
📍SNOOPY 9L雙層烤箱款：烤箱雙層設計、三段火力，多工輕鬆料理！防止過熱控溫系統, 附抽取式集屑盤方便清潔。
📍Hello Kitty多功能蒸煮料理鍋款：租屋族必備！個人化設計、兩段火力可蒸/炒/煮/炸/煲,快速料理樣樣行！上蓋更可當手機架，吃鍋追劇，獨享美食盛宴。
📍史努比多功能電烤盤款：聖誕歡聚派對大口吃肉必備單品！煎/炒/燒烤一機搞定，不沾塗層、升級可拆卸烤盤清洗超便利
🟡福袋內容：：多功能家電1入、跨通路品牌優惠券39張+999元以上福袋專屬優惠券5張+1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券（序號加碼送3組，共4組中獎機會）。
📍四輪摺疊購物車款：Hello Kitty四輪摺疊購物車、史努比四輪摺疊購物車。35公升大空間，可摺疊配隱藏式上蓋，實用好收納！四輪萬向輪設計好拖拉！附車輪鎖可固定
🟡福袋內容：內含四輪摺疊購物車1入、跨通路品牌優惠券39張+999元以上福袋專屬優惠券5張+1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券(序號加碼送3組，共4組中獎機會)。
【APP限定1499元福袋開箱】共1款選擇，總限量共3,000個
📍野獸國三眼怪倒數月曆精品福袋：三眼怪變裝成PIXAR各種人氣角色公仔、擺飾，搭配聖誕節特殊裝扮，每日一抽驚喜迎接溫馨又歡樂的聖誕節。
🟡福袋內容：內含三眼怪倒數月曆1入、跨通路品牌優惠券39張+999元以上福袋專屬優惠券5張+1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券（序號加碼送5組，共6組中獎機會）。
每款福袋皆附贈22大通路品牌、總價值破6,500元優惠券，例如：星巴克特大杯飲料好友分享券、築間火鍋憑券享肉品/海鮮7選1、燒肉Smile憑券享肉品/海鮮9選1、雄獅旅遊日本全線票券享95折、摩曼頓滿千折200元、Surfshark VPN免費體驗3個月…等；此外，999元(含)以上福袋優惠券更加碼贈送星巴克免費中杯美式咖啡一杯、海昌隱形眼鏡買1送1、漢堡王買1送1券。
此外，好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場，每天都有不同限量折價商品，好市多也將於每天下午五點在台灣好市多 FB 和 IG 粉絲專頁以及下午六點好市多 APP 公佈隔天優惠商品，黑五購物節第二天優惠商品一次看「好市多黑五優惠第2天！DYSON涼暖扇、除濕機特價 打架洗髮精回歸」。